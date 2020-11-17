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川普卸任前續撤軍 中東恐再陷動盪

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國總統川普預料將會實施一系列政策，包括撤軍、加大對中國制裁，讓明年上台的拜登政府施政變得更困難。（Photo by Marc Nozell on Wikimedia under C.C 2.0）
美國總統川普預料將會實施一系列政策，包括撤軍、加大對中國制裁，讓明年上台的拜登政府施政變得更困難。（Photo by Marc Nozell on Wikimedia under C.C 2.0）

美國軍事專家近日預測，總統川普有意在卸任前完成自己撤軍的競選承諾，在1月15日（20日政權交接）前將會從伊拉克阿富汗撤回更多美軍，但是外界擔心，伊拉克、阿富汗局勢仍然動盪，尤其在阿富汗的塔利班屢次違反與阿富汗政府、美軍的停戰協議，如今撤軍只會讓中東局勢更加不穩。

交接前加速撤軍

根據《英國廣播公司》報導，根據美國媒體消息，川普政府預計於1月15日，也就是政權轉交給拜登之前，將阿富汗、伊拉克當地駐守的美軍撤回，川普過去常說的口號是：「我們要讓我們的軍人回家過聖誕節！」，外界預期阿富汗駐軍將會從5000人縮減至2500人。

伊拉克的駐軍也將會從3000人減至2500人，過去川普總是批評美軍對外戰爭、在外國駐守的開銷太大。美國國防部9月時就已經將伊拉克駐軍從5200人縮減至3000人，美軍中東指揮官麥肯錫表示，剩下的美軍還是會協助伊拉克政府打擊恐怖組織IS的餘黨。

妨礙拜登接掌政權

而從2001年延續至今的阿富汗戰爭也是美軍長期以來的困擾，塔利班雖然是叛軍，卻實質掌握了阿富汗3分之2的領土，如今，雖然美軍與塔利班達成和平協議（美國沒跟阿富汗政府談），但阿富汗境內恐怖攻擊頻傳，塔利班與阿富汗政府之間的停戰協議也屢遭毀約。

這也讓外界擔心未來美軍撤離，對阿富汗局勢會造成更多不穩。另外，根據《商業內幕》報導，川普也希望在離開前制定更多對中國強硬的政策，如擴充制裁中國官員名單、阻擋中國公司在美投資等等，這可能也會讓拜登政權處理對中關係上更顯綁手綁腳。

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阿富汗 美軍 伊拉克

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