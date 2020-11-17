美商務部傳人事異動 北京有苦頭吃了？

消息人士告訴法新社，長期支持川普的貿易律師史都華 (Corey Stewart)將出任美國商務部的資深職位，幫助川普在卸任之前，施行一系列對中國強硬的政策。16日，美國媒體Axios引述資深政府官員，表示川普政府有意在卸任前，繼續強化對中國的限制。史都華出任美國商務部要職的消息，被視為川普政府強化對中強硬政策的作法。

史都華原是一名國際貿易律師，他在2018年曾參與美國維吉尼亞州的參議院選舉，不幸落敗。消息人士向路透社透露，史都華將出任美國商務部出口管制助理部長的職位。不過，美國商務部發言人丶白宮商務代表與史都華都拒絕向法新社證實此消息。

消息人士指出，史都華是由美國總統人事辦公室所舉鑑的。這個辦公室的負責人是麥肯蒂 (John McEntee)，川普當時為了確保資深內閣成員都效忠於他，所以親自指派麥肯蒂擔任此職位。外界預期，史都華將出任美國商務部該職務至2021年1月20日，也就是川普任期滿日。

法新社報導指出，史都華的職位預計將比現任的出口管制助理部長還高。川普任期內長期出任商務部出口管制助理部長的是艾修( Richard Ashooh)，但他在今年7月離任。艾修被認為采取比較溫柔的手段處理中國相關事務。

美國商務部前副部長芮恩希 (William Reinsch)向路透社表示，他認為任命史都華擔任該職位十分「奇異」，因為理論上，美國商務部並不存在該職位。他認為，川普政府真正聘用史都華的原因並不明確。

芮恩希說：「過去幾個月，我們不斷聽到川普將對中國采取強硬手段的消息，但他從頭到尾都沒有明確表示他會采取哪些手段。他在這個時刻聘用史都華，顯示他可能准備要行動了。但是他仍然沒有清楚表明到底會采取哪些手段。」

史都華在2018年參與維吉尼亞州參議院選舉時，被民主黨對手凱恩 (Tim Kaine)形容成「更粗暴版本的川普」，並被視為是一名白人至上主義者。史都華2017年2月曾與崇尚白人至上主義的活動人士凱瑟樂( Jason Kessler)在一個活動上同台。史都華事後稱自己不知道凱瑟樂是誰，並重申他不支持種族歧視。他也曾公開批評非法移民，並反對美國部分州移除同盟國紀念碑的行為。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、Axios)

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