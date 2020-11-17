拜登：川普阻權力交接將影響抗疫 「會死更多人」

美國總統當選人拜登及其副手賀錦麗16日在德拉瓦州就美國經濟發表演說，演說後被記者問及現任總統川普拒絕承認敗選的影響時，拜登表示，川普政府如果不肯與他的過渡團隊在抗疫上合作，「會有更多人死亡」。

拜登警告，川普不願意接受大選結果，可能會影響拜登上任後迅速分發疫苗的能力。他強調，「現在或是盡快合作很重要，如果總統能參與，一切都會變得容易許多」，希望川普能在明年1月20日之前能領悟到這點。

此外，拜登還批評川普未能與國會合作商討制定措施，以協助企業和失業的美國人。「總統仍在打高爾夫球，不做任何事情的想法超出了我的理解」。