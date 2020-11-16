快訊

低價行銷有何不可？書價割喉戰與書店抗爭的幾點反思

美媒：延續抗中政策 川普將推動更多法案

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網)根據美國媒體Axios的獨家報導，美國總統川普預計在下台前的最後10周，針對中國相關議題通過一系列的強硬法案。川普政府的資深官員向Axios透露，川普希望藉此讓自己在中國議題上，能留下深遠的影響力。

Axios寫道，川普的計畫將使拜登上台後，無法輕易改變美國對中國的政策走向。近期，中國對印度丶香港與台灣都采取具有侵略性的政策。此外，源自中國的新冠疫情目前也在全球造成第二波大流行。

在這樣的背景下，一名不願具名的川普政府資深官員告訴Axios，川普在下台前，預計以中國政府侵害新疆與香港人權、以及對美國國安造成威脅為由，對更多中國企業丶政府部門以及中國官員進行制裁。

此外，川普政府也預計將針對中國政府在新疆推動強迫勞動的情況，提出更多的反制措施。不過，該資深官員向Axios透露，川普政府可能不會在下台前，針對台灣提出重大的新政策。此外，他應該也不會下令關閉其他中國駐美使館。

美國白宮國家安全委員會的發言人阿爾約特(John Ullyot)告訴Axios：「除非中國改變其行徑，在國際場合成為一個有責任感的國家，否則未來的美國總統將警覺，改變川普總統在任內對中國推出的歷史性政策將會是『自殺性』的行為。」

川普政府擴大制裁與解放軍有關聯的中國企業

川普上周頒布一項新的行政命令，禁止美國企業投資31間被美國國防部認定與中國解放軍有關聯的企業。川普政府還打算針對中國在漁業的強迫勞動做法，推出反制行動。美國政府認為，中國在具有廣大地緣政治重要性的漁業使用強迫勞工，不僅讓外界擔憂中國侵犯勞工人權，也讓中國漁業公司可以比其他國家的同行，獲得更多競爭優勢。

一名資深官員還告訴Axios，川普在任內不斷試圖將更多「鷹派」的中國研究學者，安插至政府內部的高階職位。美國國家情報總監拉特克裡夫(John Ratcliffe)的資深顧問西姆斯(Clifee Sims)向Axios表示：「拉特克裡夫會與其他國家安全部門合作，並繼續扮演領導角色。他將帶領美國從冷戰與911恐攻事件後的反恐策略，轉向至與中國對抗的大國競賽。」

拜登團隊並未針對Axios的采訪邀約做出回應。

楊威廉/張慈 (Axios)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美媒：延續抗中政策 川普將推動更多法案

根據美國媒體Axios的獨家報導，美國總統川普預計在下台前的最後10周，針對中國相關議題通過一系列的強硬法案。川普政府的資深官員向Axios透露，川普希望藉此讓自己在中國議題上，能留下深遠的影響力。

誰能將臉書拉下社群媒體王座？這四家公司最有機會

TikTok（抖音海外版）、Parler、Discord和OnlyFans逐漸崛起成為社群媒體應用程式（App）的新興勢...

不滿臉書推特審查 川普支持者轉往另類社群媒體

美國總統川普聲稱選舉發生舞弊的言論，遭到臉書及推特等社群媒體審查，引發支持川普主張的保守人士成群轉往另類社群媒體網站，因...

敗選打擊太大？ 英國媒體：川普頭髮全白

美國總統川普13日在白宮玫瑰花園談防疫，這是川普7日被媒體預測敗選後，首度公開發表談話。英國獨立報報導，許多網友發現，川...

伊凡卡、庫許納若重返紐約 恐不再受歡迎

紐約市慶賀民主黨總統人拜登勝選，讓一件事變得更明顯：川普家族不再受歡迎。這對去年將永久住所遷往佛州的川普總統而言，可能影...

「現在，該回家了」 代理國防部長米勒暗示將從中東撤軍

剛代理國防部長的米勒(Christopher Miller)13日在發給國防部人員的備忘錄中表示，美國有可能減少在中東部...

川普至少執政到明年一月 專家：這個冬天恐是美國防疫黑暗期

不管美國總統大選結果如何，美國總統川普至少都能主政到明年1月20日，今年冬季仍將掌控醫療資源並主導防疫政策，專家擔心，這...

熱門新聞

第一次！川普承認拜登「贏」美國總統大選

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是哈利

簽了！東協10國加中、日、韓、澳洲和紐西蘭視訊簽RCEP

法律戰打得荒腔走板！川普大選官司幾近完敗 翻盤機率幾乎零

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

全球最大貿易協定RCEP 關稅91%廢除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。