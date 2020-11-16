美媒：延續抗中政策 川普將推動更多法案

(德國之聲中文網)根據美國媒體Axios的獨家報導，美國總統川普預計在下台前的最後10周，針對中國相關議題通過一系列的強硬法案。川普政府的資深官員向Axios透露，川普希望藉此讓自己在中國議題上，能留下深遠的影響力。

Axios寫道，川普的計畫將使拜登上台後，無法輕易改變美國對中國的政策走向。近期，中國對印度丶香港與台灣都采取具有侵略性的政策。此外，源自中國的新冠疫情目前也在全球造成第二波大流行。

在這樣的背景下，一名不願具名的川普政府資深官員告訴Axios，川普在下台前，預計以中國政府侵害新疆與香港人權、以及對美國國安造成威脅為由，對更多中國企業丶政府部門以及中國官員進行制裁。

此外，川普政府也預計將針對中國政府在新疆推動強迫勞動的情況，提出更多的反制措施。不過，該資深官員向Axios透露，川普政府可能不會在下台前，針對台灣提出重大的新政策。此外，他應該也不會下令關閉其他中國駐美使館。

美國白宮國家安全委員會的發言人阿爾約特(John Ullyot)告訴Axios：「除非中國改變其行徑，在國際場合成為一個有責任感的國家，否則未來的美國總統將警覺，改變川普總統在任內對中國推出的歷史性政策將會是『自殺性』的行為。」

川普政府擴大制裁與解放軍有關聯的中國企業

川普上周頒布一項新的行政命令，禁止美國企業投資31間被美國國防部認定與中國解放軍有關聯的企業。川普政府還打算針對中國在漁業的強迫勞動做法，推出反制行動。美國政府認為，中國在具有廣大地緣政治重要性的漁業使用強迫勞工，不僅讓外界擔憂中國侵犯勞工人權，也讓中國漁業公司可以比其他國家的同行，獲得更多競爭優勢。

一名資深官員還告訴Axios，川普在任內不斷試圖將更多「鷹派」的中國研究學者，安插至政府內部的高階職位。美國國家情報總監拉特克裡夫(John Ratcliffe)的資深顧問西姆斯(Clifee Sims)向Axios表示：「拉特克裡夫會與其他國家安全部門合作，並繼續扮演領導角色。他將帶領美國從冷戰與911恐攻事件後的反恐策略，轉向至與中國對抗的大國競賽。」

拜登團隊並未針對Axios的采訪邀約做出回應。

楊威廉/張慈 (Axios)

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