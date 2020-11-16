今天開盤前 五件事不可不知

中國、日本和南韓在內的亞太國家昨天簽署世界上最大的自由貿易協定──區域全面經濟夥伴協定（RCEP），涵蓋了世界近三分之一的人口和國內生產毛額。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●全球最大自貿協定：RCEP簽了

亞太15國昨天在越南簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），規模舉世最大，象徵亞洲朝向區域貿易一體化邁進，也被視為中國擴大亞洲影響力之舉，將對美國總統當選人拜登的亞洲政策造成壓力，促使拜登更重視東南亞，以尋求制衡中國崛起的態勢。

RCEP成員國在東協峰會的場邊，以視訊會議形式，正式簽署這項自由貿易協定。RCEP各國貿易部長在攝影機前一一簽署協定，各國領袖依序站在他們後方，貿易部長們並向鏡頭展示簽署後的文件。不過，印度並未參與簽署，各國也為印度重返RCEP保留一扇門。

●美股創新高 投資人超前部署太過？

美股標普500指數上周五收盤創下歷史新高，儘管歐美新冠肺炎疫情繼續惡化，投資人仍選擇相信疫苗帶來的希望，且顯然已超前部署多達一年，也就是說提前反映一年之後的榮景。

台積電ADR上周五大漲3.8%，收在歷史新高93.22美元。費城半導體指數也上漲1.2%。

美國總統川普和肩負推動疫苗開發的團隊在白宮的記者會上表示，不久將緊急授權使用輝瑞（Pfizer）開發的疫苗。美國連日來新增病例連創新高，愈來愈多州政府實施管制措施，但川普強調「不會實施封鎖」。

標普500指數上周五上漲1.4%，收3,585點，突破9月創下的歷史新高。道瓊工業指數大漲近400點，也重返疫情前水準。那斯達克綜合指數也漲了1%。一周下來，標普500指數和道瓊各漲2.2%和4.1%，那斯達克仍收黑。

嘉信金融研究中心交易和衍生性商品副總裁弗德利克說：「最近被買進的任一檔股票，都是基於疫情已獲控制的心理，業績會起飛，上漲就有理。投資人經常會提前一季進場，如今是提前三到四季進場。」

●川普還沒承認要輸

美國總統川普昨天在推特發文，稱民主黨總統候選人拜登「贏了」，外界認為這是川普鬆口承認拜登勝選，不過但相隔不到兩小時，川普隨即連發兩則推文，表示自己「沒承認任何事」。

川普在最新推文重申「被操弄的選舉，我們將獲勝」，另一則推文則稱「只有在假新聞媒體的眼中他（拜登）贏了！我沒承認任何事！我們還有一段長路要走，這是一場被操縱的選舉！」

●拜登的流行病顧問：不考慮全國防疫封鎖

美國候任總統拜登的兩位新冠肺炎顧問表示，他們贊成採取有針對性的地方性防疫措施，但反對全國封鎖，因為這太過莽撞。

拜登三位最高病毒顧問之一、曾任美國衛生部醫務總監的Vivek Murthy 說，基於春季以來Covid-19方面的經驗教訓，首選方法是「根據情況的嚴重程度調節因應措施。」

Murthy 在「Fox News Sunday」節目上說：「如果全國一封了之，沒有針對性的措施，那麼我們將加劇民眾的"疫情麻木’，將損害就業和經濟，關閉學校也損害孩子們的受教權，」

●美新任財長由前Fed主席葉倫披掛上陣？

彭博資訊報導，前聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）是美國總統當選人拜登考慮的財政部長人選之一，從她取消演講行程可見端倪。

知情人士說，葉倫取消至少一場演講活動，因為她已被列入拜登政府財長人選考慮名單。

拜登已承諾籌組多元內閣，若是挑選非裔或女性人選出掌財政部，都將創下美國史上首例。彭博9月報導，其他可能的財長候選人還包括：Fed理事布蘭納德（Lael Brainard），以及Fed前理事瑞斯金（Sarah Bloom Raskin）和前Fed副主席佛格森（Roger Ferguson）。