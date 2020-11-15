避免推特審查 美國保守派人士轉戰Parler

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
社群媒體Parler近來在保守派間人氣高漲。網路圖片
社群媒體Parler近來在保守派間人氣高漲。網路圖片

在美國總統川普的推文大量遭推特標註「須查核事實」之際，保守派人士為了避開推特審查，掀起一波出走潮，轉移至另一個社群媒體平台Parler。

CNN Business報導，近來在Parler活躍的保守派名人，包括參議員克魯茲、川普次子艾瑞克，及福斯財經台主持人巴提羅莫。Parler在2018年由馬提茲（John Matze）和湯普森（Jared Thompson）創立，根據網站說明，這是一家「中立的社群媒體」，人們在這可「暢所欲言、坦率表達自我，不必擔心自身觀點遭平台擋下」。

在美國總統大選後，Parler應用程式（App）的下載量大增；根據追蹤手機App趨勢的Apptopia，Parler 15日首度衝上蘋果美國App Store免費App排行榜冠軍，超越抖音和YouTube等應用程式。Parler執行長馬提茲說，從13日以來，共有超過450萬人申請新帳戶。

哈佛大學蕭恩斯坦媒體、政治及公共政策中心研究主任唐納文說，很多人首度發現Parler，但其實它已存在一段時間，Parler是右翼新聞的同溫層。

近來除了Parler的App聲勢扶搖直上，右翼媒體Newsmax的App排名也上升，而保證不控管言論的社群媒體MeWe和影音分享平台Rumble，人氣也愈來愈旺。

反誹謗聯盟（ADL）極端主義中心副主任席格爾警告，在Parler愈來愈受保守派人士歡迎之際，同時也吸引許多極端份子，他擔心這會導致非極端人士會看到大量極端觀點。

社群媒體 川普 哈佛大學

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