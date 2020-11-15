川普推文「拜登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
川普在最新推文堅稱，自己沒承認任何事，只有假新聞媒體認為拜登勝選。 擷自川普推特
川普在最新推文堅稱，自己沒承認任何事，只有假新聞媒體認為拜登勝選。 擷自川普推特

美國總統川普15日在推特發文，稱民主黨總統候選人拜登「贏了」，外界認為這是川普鬆口承認拜登勝選，不過但相隔不到兩小時，川普隨即連發兩則推文，表示自己「沒承認任何事」。

川普在最新推文重申「被操弄的選舉，我們將獲勝」，另一則推文則稱「只有在假新聞媒體的眼中他（拜登）贏了！我沒承認任何事！我們還有一段長路要走，這是一場被操縱的選舉！」

川普稍早在推特特發文表示：「他（拜登）贏了，因為這場選舉被操縱。沒有監票員或觀察人士獲准（進入開票地點）、選票由一家激進左翼的私人公司Dominion印製，這家公司名聲不佳，設備拙劣，甚至不夠資格處理德州（我在德州大勝！）的點票作業。（操縱選舉的）還有那些假新聞、默不作聲的媒體，太多了！」

美聯社與美國各大新聞網都預測，拜登在拿下共和黨的票倉喬治亞州後，已贏得306張選舉人票，超過入主白宮所需的270票門檻，進一步鞏固他在總統大選勝利的基礎。

川普先前一直未曾公開承認敗選，並宣稱許多搖擺州出現舞弊，將訴諸法院，但都未能成功翻盤，因為拜登在關鍵搖擺州的領先規模很大。

拜登 川普

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