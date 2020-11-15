SpaceX天龍號將載4人赴太空站 彭斯伉儷現場見證
4名太空人預計今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon）「堅韌」（Resilience），啟程前往國際太空站（ISS）。
這是SpaceX春末飛行測試成功後第一次出任務，美國希望後續還會有多次例行任務。副總統彭斯（Mike Pence）及夫人凱倫（Karen Pence）將親蒞發射現場。
美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一，計劃於美國佛羅里達州時間15日晚間7時27分（台灣時間16日上午8時27分），從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。
SpaceX於5月完成示範任務，證明有能力帶太空人上國際太空站，並把他們安全帶回。近10年來倚靠俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭上太空站的情形就此告終。
太空船將在16日晚間11時（台灣時間17日中午12時）左右與國際太空站對接。4名太空人接著將待在太空站內6個月，加入站內2俄國人與1美國人的行列。
天龍號本週稍早成為繼近40年前的「太空梭」（Space Shuttle）之後，第一艘獲美國國家航空暨太空總署（NASA）認證的太空船。
天龍號外形似膠囊，以可重複利用的SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭為發射載具。任務結束後，天龍號會以降落傘落在海面回收。
NASA在2011年結束「太空梭計畫」，未能完成主要目標，也就是讓太空旅行變得可負擔又安全。此後NASA轉而求助SpaceX和波音（Boeing）公司。
NASA在2024年前將投入逾80億美元於「商業機員計畫」（Commercial Crew Program），希望民間部門能滿足NASA在近地軌道（low earth orbit）的需求，讓NASA專注於重返月球和登陸火星等任務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言