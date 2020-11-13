拚了！喬治亞州參議員決選 催票支出上看10億美元

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統大選已落幕，但國會參議院多數黨地位之爭將取決於1月5日喬治亞州兩場決選結果。美聯社
美國總統大選已落幕，但國會參議院多數黨地位之爭將取決於1月5日喬治亞州兩場決選結果。美聯社

美國喬治亞州兩席參議員因候選人得票數未達該州規定的50%門檻，將在1月5日進入第二輪決選，選舉結果將決定華府權力平衡，對共和、民主兩黨至關重要，分析師預估將引爆巨額的競選廣告與其他宣傳支出，總金額上看10億美元。

財經網站MarketWatch報導，喬治亞州兩席參議員決選十分重要，因為共和黨只要贏得其中一席，加上已篤定掌握的50席，就能保住參議院多數黨地位，制衡民主黨籍總統當選人拜登和眾議院力推的政策。

民主黨目前至少贏得48席，若能再踢走喬治亞州兩位共和黨現任參議員，羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue），就能以50席加上副總統賀錦麗打破表決僵局的一票，拿下參議院控制權，有利拜登施政。

共和黨籍分析師Julianne Thompson本周在亞特蘭大電台WABE新聞節目上說：「現在全國目光都集中在喬治亞州。也許民主黨將在喬治亞州砸下10億美元，力爭這兩席。」

埃默里大學政治系教授Bernard Fraga和民主黨策士Fred Hicks也表示，10億美元的估計數字並不算離譜。Fraga認為，兩黨合計在喬治亞撒10億美元催票，「的確有可能」；Hicks表示，10億美元總支出金額雖龐大，但這兩場決選也「涉及巨大的利害關係」。

Hicks解釋，這是因為喬治亞州已變成參院控制權攻防戰的決戰戰場，贏家將左右拜登政策議程的成敗，「凡是切身利益受拜登政府政策牽動者，都在這場選舉中有利害關係」。他預期，與特定產業相關的利益團體，衝著環境、石油與天然氣、基礎建設等議題而來，都可望撒錢大肆宣傳。

他說：「會有個別捐款者，會有政治行動委員會（PACs），也會有超級PACs。會見到非直接的競選支出，我們稱之為『軟錢』，以及可輕易追查的直接競選支出，即所謂的『硬錢』。」

其他人對喬治亞州決選相關支出的估計保守得多，例如CNBC一篇報導估計只有2億多美元。

無論誰估得較準確，在喬治亞州撒大錢的主要目的，都是為了努力衝高投票率。Height Capital Markets分析師指出，特殊選舉傳統上投票率都偏低，而這種情況通常對共和黨較有利。

共和黨 民主黨 拜登

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