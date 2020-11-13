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歐巴馬白宮回憶錄自曝 日抽十根菸、被大女兒抓包才戒

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
根據回憶錄節錄，歐巴馬表示自己一天曾需要抽八到十支菸，儘管從未被拍到，但仍有一些鏡頭暗示了歐巴馬抽菸的習慣。例如2015年時任義大利首相的發言人上傳一張疑似歐巴馬拿著一包菸的照片，當時遭到白宮否認。INSTAGRAM／@nomfup
根據回憶錄節錄，歐巴馬表示自己一天曾需要抽八到十支菸，儘管從未被拍到，但仍有一些鏡頭暗示了歐巴馬抽菸的習慣。例如2015年時任義大利首相的發言人上傳一張疑似歐巴馬拿著一包菸的照片，當時遭到白宮否認。INSTAGRAM／@nomfup

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在即將出版的回憶錄「應許之地」（A Promised Land）中，揭示了任期內白宮生活的幕後故事，包括婚姻問題以及工作壓力如何讓他的菸癮加重。

根據CNN取得的回憶錄節錄，歐巴馬表示自己一天曾抽八到十支煙，有時晚上甚至需要找「隱密的地方」偷抽菸，直到長女瑪麗亞（Malia Obama）某次聞到菸味後，對他皺了眉頭，才促使歐巴馬「不停地」嚼尼古丁口香糖來戒。

歐巴馬當年在競選總統前，曾向妻子蜜雪兒（Michelle Obama）承諾自己會戒菸，人們也一直猜測他是否成功做到。儘管從未被拍到，但仍有一些鏡頭暗示了歐巴馬抽菸的習慣。例如2015年的七大工業國（G-7）會議期間，時任義大利首相馬泰奧（Matteo Renzi）的發言人上傳了一張歐巴馬疑似拿著一包菸的照片，當時遭到白宮否認。

回憶錄中，歐巴馬還提到白宮生活如何影響他的婚姻，暗示白宮內如同魚缸般不自由的生活，讓妻子蜜雪兒感到沮喪。他指出儘管米雪兒相當成功且受歡迎，自己仍一直感受到妻子潛在的壓力，就像一台「持續微微震顫的機器」。

歐巴馬也談到自己2008年贏得美國大選後，讓社會陷入嚴重分歧，他指出：「我入主白宮，就像觸動了一股根深柢固的恐慌，一種自然法則突然被打破的感覺」。更強調川普乘著這股恐慌贏得2016年大選，寫道：「川普對這點完全心知肚明，所以他開始說我不是在美國本土出生，是個非法總統。數以百萬計的美國人被非裔入主白宮給嚇到了。」

歐巴馬的回憶錄將分兩冊，長達768頁的《應許之地》訂於17日出版，內容涵蓋他早期從政生涯，到首度參與總統大選，以及第一任總統任期的點滴。除此之外，書中還會講述不少人們會感興趣的第一家庭軼事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

回憶錄中，歐巴馬還提到白宮生活如何影響他的婚姻生活，暗示白宮內如同魚缸般不自由的生活，讓妻子蜜雪兒感到沮喪。Wikipedia
回憶錄中，歐巴馬還提到白宮生活如何影響他的婚姻生活，暗示白宮內如同魚缸般不自由的生活，讓妻子蜜雪兒感到沮喪。Wikipedia
美國前總統歐巴馬在即將出版的回憶錄《應許之地》中，揭露了任期內白宮生活的幕後故事，包括婚姻問題以及工作壓力如何讓他的菸癮加重。美聯社
美國前總統歐巴馬在即將出版的回憶錄《應許之地》中，揭露了任期內白宮生活的幕後故事，包括婚姻問題以及工作壓力如何讓他的菸癮加重。美聯社

歐巴馬 白宮 抽菸

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