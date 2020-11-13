日圓、瑞郎等避險貨幣走升 疫情肆虐 美刺激談判無下文

日圓和瑞郎周四上漲，川普政府據傳退出財政刺激談判後，美國股市下跌。美國冠狀病毒新增病例創紀錄、有些地區實施新限制，也支持了避險需求。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至92.963。美元兌日圓跌0.3%，至105.14，美元兌瑞郎跌0.2%至0.9153。

英鎊在消化1.3120的買盤後一度下跌0.9%至1.3109美元，因為市場繼續脫歐談判進展。歐元兌美元漲0.3%至1.1816

川普總統下令禁止投資於受中國軍方控制的公司，也進一步支持了避險貨幣。

加拿大帝國商業銀行北美外匯策略主管Bipan Rai表示，疫情和美國刺激措施的不確定性導致一些投資人獲利了結，或退出美元及其他避險貨幣的空頭部位。

澳幣兌美元跌0.7%，紐西蘭元兌美元連漲八天後下跌0.5%。