川普繼續重拳打中國：簽行政令禁投資中國「軍方企業」

美國總統川普周四（12日）簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或掌控的企業。這是川普自11月3日大選輸給民主黨對手拜登以來的第一項重大政策舉措。這項行政命令聲稱，中國正「加強利用」美國的資本，進行「軍事、情報和其他安全機構的發展和現代化」，對美國構成威脅。此舉可能影響到中國電信、中國移動和海康威視在內的大型陸企。川普意欲阻止美國投資機構、養老基金和其他公司，買賣五角大樓認定中國軍方支持的31家陸企的股票，其中20家的名單在6月公布，8月下旬再添加11家公司。該禁令明年1月11日起生效，允許美國投資人在未來一年出售被列入名單的陸企股份。如果美國未來再增加公布這些「軍方企業」，會給美國投資人60天的時間出脫持股。今年初中美簽署第一階段貿易協議後，雙方關係持續惡化。川普一再揚言，會因為新冠病毒疫情、對穆斯林少數民族和香港抗議人士的鎮壓，懲罰北京。中國則威脅建立自己的美企黑名單報復。明年1月20日將宣誓就職的拜登尚未制定詳細的中國戰略，但所有跡像都表明，他會繼續對北京採取強硬態度。川普任內最後一年與中國之間日益對立。