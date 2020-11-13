財政部長不再主導刺激方案協商 白宮將主導權丟給參院

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博新聞引述知情人士報導，川普政府將退出最新刺激方案的談判，讓參議院多數黨領袖麥康奈主導恢復和眾議院議長裴洛西遲無進展的對話。

知情人士透露，白宮可能會與共和黨國會議員協商抗疫紓困法案的細節，但現在看來不大可能主導談判。知情人士說，只有在必須全面重啟談判的情況下，白宮才會接手。

川普收兵之際，總統當選人拜登則和裴洛西和參院民主黨領袖舒曼協商，會後發布新聞稿說，有「迫切必要」因應疫情供資源，貝包括州和地方政府層級的援助。

總統川普原本承諾過在大選後尋求大規模刺激政策，甚至說他會批准一個2兆的法案，但他目前專注於設法在戰場州翻盤，無暇他顧。

財政部長米努勤原本一直主導和裴洛西談判，但談判在選舉前陷入僵局，政府提議1.9兆美元，民主黨要求2.4兆美元。他們在很多政策問題上也有分歧，包括對州和地方政府的援助、共和黨要求的企業免責等。

麥康奈爾一直堅持規模更小的計畫，最近又將失業率下降和疫苗進展做為堅持這一立場的理由。

美眾院議長裴洛西和參院民主黨領袖舒曼12日舉行記者會。美聯社
美眾院議長裴洛西和參院民主黨領袖舒曼12日舉行記者會。美聯社

川普 裴洛西 共和黨

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