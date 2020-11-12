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愛立信：這人有可能解決中美貿易爭端 放寬華為制裁

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
愛立信警告投資人，華府政權更迭可能對該公司業務前景產生不利影響。路透
愛立信警告投資人，華府政權更迭可能對該公司業務前景產生不利影響。路透

英國媒體The Register報導，瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）警告投資人，華府政權更迭可能導致中美關係解凍，損及該公司獲利。

愛立信表示，「各種因素引發地緣政治和貿易的不確定性」，包括持續的貿易爭端---特別是中美貿易之間---以及美國選後換人執政，可能嚴重不利於愛立信的業務和前景。

愛立信所擔心的房間裡的大象是華為。川普制裁華為，愛立信是主要受惠者，尤其是在英國，倫敦當局決定2027年前、自行動網路移除華為，愛立信因而取得提供替換華為設備的合約。如果拜登政府放鬆任何對華為的制裁，愛立信的成長可能受挫。

但依兩黨持續施壓華為看來，愛立信談的可能是長遠發展。川普尚未承認敗選，不過拜登可望在明年1月入主白宮。

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