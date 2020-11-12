聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛立信：這人有可能解決中美貿易爭端 放寬華為制裁
英國媒體The Register報導，瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）警告投資人，華府政權更迭可能導致中美關係解凍，損及該公司獲利。
愛立信表示，「各種因素引發地緣政治和貿易的不確定性」，包括持續的貿易爭端---特別是中美貿易之間---以及美國選後換人執政，可能嚴重不利於愛立信的業務和前景。
愛立信所擔心的房間裡的大象是華為。川普制裁華為，愛立信是主要受惠者，尤其是在英國，倫敦當局決定2027年前、自行動網路移除華為，愛立信因而取得提供替換華為設備的合約。如果拜登政府放鬆任何對華為的制裁，愛立信的成長可能受挫。
但依兩黨持續施壓華為看來，愛立信談的可能是長遠發展。川普尚未承認敗選，不過拜登可望在明年1月入主白宮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言