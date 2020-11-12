聲援香港 歐布萊恩：「一國兩制」是中共的獨裁遮羞布

中共人大11日宣布，撤銷楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒以及梁繼昌共4名香港泛民主派議員的議員資格，因其宣揚或支持香港獨立，其餘15位泛民派議員隨即總辭抗議。

美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）11日發表聲明，聲援香港泛民主派人士；歐布萊恩表示，「一國兩制」只是中共在香港擴張一黨獨裁的遮羞布，美國將持續動用一切權力，點名且制裁消滅香港自由的人。

歐布萊恩表示，北京近日將民主派的香港立法會議員撤職，公然破壞中國大陸在中英聯合聲明下所做的國際承諾，以及中方自己在香港基本法下對港民的承諾。

歐布萊恩表示，「一國兩制」只是中共在香港擴張一黨獨裁的遮羞布；根據「香港人權與民主法案」、「香港主權法」和香港正常化的行政命令，美國政府將持續動用該法所授予的權力，指名且制裁要為消滅香港自由負起責任的人。