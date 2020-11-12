CNN：拜登明將宣布幕僚長 為昔日白宮戰友

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統當選人拜登最快12日宣布白宮幕僚長，目前最可能的人選是他的顧問克萊恩（Ron Klain）；克萊恩在拜登擔任歐巴馬的副總統時期，就是拜登的幕僚長。

CNN報導，克萊恩在2014年擔任應對伊波拉病毒的白宮協調員，並關注新冠肺炎疫情的應對工作；處理疫情正是拜登入主白宮後的第一要務。

CNN報導，拜登也正從他的資深顧問團隊中，挑選白宮顧問，本周結束前會公布一部分名單。