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影／拜登九年前「麵條外交」曾訪 北京餐館盼再續前緣
美國民主黨候選人拜登宣布勝選總統，而他九年前出訪中國北京時，曾拜訪過當地餐廳「姚記炒肝」，店家對於拜登勝選也與有榮焉，稱「我們是老朋友了！」還邀請他再度造訪。
2011年八月，時任美國副總統的拜登在美國駐陸大使駱家輝（Gary Locke）的陪同下，和孫女娜歐蜜（Naomi Biden）一起到「姚記炒肝」用餐。當時拜登點了炸醬麵和包子，更直接坐在矮桌旁吃了起來，還向民眾比出大拇指露出微笑，陸媒當時報導稱之為「麵條外交」。
現年66歲的老闆姚燕表示：「拜登當時對本地客人都非常友好。」而且餐廳生意從那天開始越來越好，許多客人慕名而來想嘗嘗「拜登套餐」。
如今拜登在總統大選中獲勝，又為「姚記炒肝」帶來新的風潮，姚燕表示拜登能夠勝選讓自己一家人感到非常高興，還說：「我們之前已經見過面了（指2011年），可以說我們是老朋友了。」
姚燕表示非常歡迎拜登再度造訪，品嚐他上次錯過的美食。姚燕也期盼拜登任內可以改善正處於幾十年來最低點的美中關係，她表示：「希望拜登當選以後能夠促進中美之間的友好、交流，也促進世界的和平。」
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