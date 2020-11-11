拜登首對英呼籲 關注北愛爾蘭和平

英美未來關係如何，首先聚焦北愛爾蘭和平問題。拜登當選為新任總統後，針對美國重要盟友之一的英國，拜登10日在電話中向英國首相強森強調，英國脫歐後，勢必會更向美國靠攏，但英國必須首先重視北愛爾蘭的和平問題，拜登幕僚團隊也表示，未來拜登會持續與英國在氣候變遷、防疫政策上嘗試取得更多共識。

路透社報導，拜登當選後，其和川普完全不同的作風，是否會改變外交關係，成為外界關注的焦點，尤其是目前主要由保守派執政的英國，未來與美國的關係會走向何方？

拜登於10日已和英國首相強森進行通話，他在通話中強調，英國必須妥善處理北愛爾的和平問題，尤其英國決議脫歐後，北愛爾蘭又是與歐盟國（愛爾蘭）唯一的陸地邊界，若是不妥善處理，恐怕會影響英國未來與歐洲的貿易關係。

本來在1998年，英國和愛爾蘭政府於耶穌受難日簽訂和平協議，結束長達30年在北愛爾蘭四處發生的暴力活動，緩和了英國、北愛爾蘭和歐盟之間的緊張關係，促進彼此的貿易活絡。

北愛爾蘭的問題長期以來混雜宗教、政治和各種游擊衝突，甚至有演變為內戰的風險，其參與組織人員複雜，在1998年和平協議之前，至少有3500人因北愛爾蘭的衝突問題喪生。

《美國新聞》報導，拜登之所以在首度與強森的對話裡，甚至在競選期間就不斷強調北愛爾蘭和平問題，是因為強森提出一項立法，旨在避免北愛爾蘭與歐盟國（愛爾蘭）的邊界互動，但這會讓北愛爾蘭的情勢複雜化。

一名英國官員向媒體透露了其他拜登與強森通話的細節，除了北愛爾蘭協議問題，也討論疫情以及氣候變遷的應對政策。「拜登表示，他樂於繼續優先和英國以及歐盟各國抱持良好互動。」而強森也在拜登當選後表示，未來會持續與美國保持緊密關係。

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