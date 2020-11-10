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麥當勞推素肉產品 鈉含量、價格過高惹議

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
麥當勞宣布和「未來肉」推出素食產品，但恐怕所費不貲。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
麥當勞宣布和「未來肉」推出素食產品，但恐怕所費不貲。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

麥當勞宣布將推出「未來肉」素食產品，但其成分是否對人體有害，引發爭議。「未來肉」是由洛杉磯一家公司研發，主張百分百植物性成分，並主打和真的肉品味道無異，曾吸引比爾蓋茲、好萊塢明星爭相背書，但未來肉的成分爭議如鈉含量過高，吃多了恐影響健康，且造價高昂，也讓麥當勞的決策受到議論。

路透社報導，身為全世界最大的速食連鎖店集團，麥當勞宣布為「未來肉」打造素食產品線，也讓「未來肉」的普遍性又往前一步，但其實在麥當勞之前，Dunkin Donuts、漢堡王等，都已經開始提供素食產品。

但當麥當勞宣布此一消息後，「未來肉」公司的股價卻下跌了8%。麥當勞執行長克里斯．肯普欽斯基認為，「未來肉」的全素產品是未來的消費趨勢，目前預計2021年會以「McPlant」的名稱開始正式進入素食市場。

對此，「未來肉」公司的發言人表示，將和麥當勞共同打造素食產品線，且麥當勞將會成為公司的最大客戶，但是根據Techcrunch報導，「未來肉」公司在疫情中也損失慘重，雖然第二季度受益於人們待在家，所以冷凍類食品銷售看漲，但第三季由於餐飲業恢復不佳，因此受到牽連，股價慘跌。分析師也表示，未來肉售價昂貴，也是讓消費者卻步的原因之一。

「未來肉」雖然自2013年推出後話題不斷，不但被《紐約時報》的美食評論家馬克．比特曼評為「根本吃不出跟真肉的差別」，還被比爾蓋茲、好萊塢影星背書追捧，但也有人認為味道仍不及真肉好吃。

另外，不同於傳統素肉以黃豆為原料，未來肉以小麥、碗豆為原料，營養價值的確較一般漢堡肉高，但同時鈉含量也不低，若食用時配上番茄醬等調料，長期食用仍對人體有害。

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麥當勞 比爾蓋茲

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