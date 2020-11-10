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影／淹水硬要闖！藍寶堅尼差點滅頂 網戲封「潛水艇」
美國南佛羅里達地區近日受熱帶風暴「伊塔」（Eta）侵襲，連日的暴雨讓市區嚴重淹水，此時有人拍到一輛低底盤的超跑藍寶堅尼想硬闖積水地區、差點「滅頂」的畫面。
影片中有兩台車停在路中間，正考慮是否要繼續往前方淹水的路段行駛時，一輛鮮黃色的藍寶堅尼絲毫沒有浪費任何時間，迅速地繞過它們往前開。
由於藍寶堅尼車身低，導致它在進入積水後幾乎快被淹沒，但藍寶堅尼憑藉其馬力，輕鬆突破淹水區並向前駛離。這段影片最初出現在「WSVN」電視台9日的氣象新聞中，佛羅里達電台（Florida radio）的員工將片段擷下傳到推特，問這「究竟是藍寶堅尼還是潛水艇？」
影片曝光後，眼尖的車迷們很快就認出這是藍寶堅尼的「Huracán Spyder」車款，售價為223,000美元（約新台幣637萬元），極速可達每小時202英里（325公里）。
影片在網路上瘋傳，網友開玩笑說這是有史以來最「邁阿密」的事件，有人則將其與披頭四（Beatles）的經典歌曲「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）比擬。但也有人指出：「錢可以讓你買一台藍寶堅尼，但不能給你買顆腦袋」。
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