挺川普！美司法部長授權檢察官追查投票違規行為

美聯社報導，美國司法部長巴維里（William Barr）授權美國各地聯邦檢察官，在總統大選最終結果確認之前，追查投票違規的「實質指控」，儘管幾乎沒有舞弊證據。

報導說，巴維里於拜登宣布勝選幾天後做出此舉，引發外界揣測，川普試圖透過司法部挑戰大選結果。如此一來，檢察官將得以迴避司法部禁止在選舉結果正式確認前進行此類公開調查行動的長期政策。

巴維里在備忘錄中指出，現行的「被動和延遲的執行方式」可能破壞投票結果。他說，應忽略過去的做法，在12月8日選票認證之前，進行嚴格調查。

美聯社獲得的備忘錄中，巴維里說，「如果存在著明顯且可信的違規指控，可以進行調查。這些指控若是屬實，可能會潛在影響到各州的選舉結果」。

川普至今尚未承認敗選，反之，他在沒有證據的情況下不斷宣稱選舉舞弊。

美聯社和各大新聞網基於開票狀況判定拜登勝選，但直至各州認證前皆屬初步結果。選舉人團將在12月投票，國會將於1月宣布最終結果。