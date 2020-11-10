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「蠶食港人自由」 美又制裁中國四官員

德國之聲 / 德國之聲

美國周一(11月9日)再對四名中國官員實施制裁，理由是他們在香港透過行政和安全機構壓制港人自由。

根據美國財政部和國務院的資料，這四人分別是港澳辦副主任鄧中華、駐港警務處副處長劉賜蕙，中央政府駐港國安公署副署長李江舟、警務處國家安全處高級警司李桂華。

美國國務卿蓬佩奧說，中國及特區官員持續破壞對香港自治及自由的承諾，並以政治目的拘捕不同政見的港人。他表示，遭制裁四人將被禁止前往美國，任何與美國有關的資產都將被封鎖。

蓬佩奧在聲明中說：「這些行動凸顯美國決心要追究關鍵人物的責任。」他強調，這些人「正在積極蠶食港人自由、破壞香港自治」。他也再次呼籲北京履行《中英聯合聲明》所作的國際承諾。

路透社表示，無法立即聯系到遭制裁的四人發表評論。

美國出招

《港區國安法》實施一周後，中國在7月開設了新的國家安全辦公室，對所謂的分裂、顛覆、恐怖主義和與外國勢力勾結的罪行進行懲罰，最高可判處終身監禁。

華盛頓在8月對林鄭月娥、該地現任和前任警察局長以及其他高官實施制裁，原因是他們在鎮壓香港民主運動的過程中扮演了限制自由的角色。

10月，美國國務院警告，國際金融機構如果與壓制香港自由的有關人士做生意，很快就會面臨嚴厲的制裁。

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