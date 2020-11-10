聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國確診破千萬非最糟？拜登：可能還會有20萬人喪生

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
民主黨總統當選人拜登認為疫情最糟的情況還在後頭。美聯社
民主黨總統當選人拜登認為疫情最糟的情況還在後頭。美聯社

美國新冠疫情確診人數超過1000萬，平均日增10萬人，疫苗研發9日有了好消息，民主黨總統當選人拜登9日舉行記者會表示，疫苗就算批准，也來不及在未來幾個月內廣泛使用，他認為疫情最糟的情況還在後頭，目前有將近24萬人死亡，未來幾個月內可能還會再失去20萬條性命。

製藥大廠輝瑞（Pfizer）9日表示，新疫苗將可能有9成功效預防新冠，該公司正在申請，希望未來幾個月獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用許可。

拜登說，FDA的審查過程必須完全透明，讓美國人民放心使用；即便疫苗批准，也不會在未來幾個月內被就廣發全國，美國仍然面臨黑暗冬天，每天有近千名國人死亡；根據預測，未來幾個月內，在疫苗廣發之前，可能還會有20萬人感染新冠喪生。

除了疫苗普及，拜登說，口罩是對抗疫情最有力的武器。

「口罩不是政治表態...戴口罩的目標，是要讓所有人回到正常生活。」拜登講到此處，拿起手上的淺藍色口罩揮舞，呼籲民眾戴上口罩阻止疫情蔓延，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）人就站在一旁，也戴著口罩。

拜登在7日勝選演說時提到，9日就會公布他的新冠疫情諮詢委員會，作為政權交接的重要工作，目標為就任總統首日就有應對疫情的行動藍圖。

美聯社報導，拜登的諮詢委員會成員將由前公衛署長穆西（Vivek Murthy）、前FDA局長柯斯樂（David Kessler）和耶魯大學公衛專家公衛教授努涅斯-史密斯（ Marcella Nunez-Smith）領軍，他們將擬定新冠肺炎應對計畫，轉化為拜登明年1月宣誓就職後，立即可用的行動藍圖。

拜登說，諮詢委員會工作重點，在基於科學基礎上提供建議，並以關懷國人為核心；對策包括病毒測試、追蹤接觸史，讓高危險群優先接種疫苗，並為小企業、學校等單位提供必要資源，在大流行期間依然能安全有效運作，保護大眾。

拜登也提到，他還會隨著數據更新，不斷調整對策，並與各地州長合作，從社區開始對抗病毒。

拜登說，選舉已經結束，他與賀錦麗就任第一天，就會為全民服務，疫苗開發後，將讓所有人都能得到「公平、有效且免費」的疫苗，；但拜登並未說明，是否與美國總統川普團隊展開交接，尤其是應對疫情的工作。

在發表10分鐘談話結束後，拜登並未接受記者提問就離開，隨行記者轉述，拜登與賀錦麗將與諮詢委員會成員開會。

拜登 疫苗 疫情

延伸閱讀

學者：美對台軍售「回不去了」

在岸人民幣 升破6.6關卡

拜登勝選 多家機構上修人民幣展望

張競指蔡英文推特外交不太妙 民進黨：不懂裝懂

相關新聞

選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

美國總統川普7日被美國媒體預估為輸掉選舉後，9日中午發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心...

美國確診破千萬非最糟？拜登：可能還會有20萬人喪生

美國新冠疫情確診人數超過1000萬，平均日增10萬人，疫苗研發9日有了好消息，民主黨總統當選人拜登9日舉行記者會表示，疫...

美高官又一人染疫 住房部長卡森確診

美國媒體報導，住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）今天驗出了2019冠狀病毒疾病（COVID－19）陽性反應；...

美防長熱門人選：美軍須能72小時殲滅南海中國海軍

被點名可能在美國新總統拜登政府擔任國防部長的佛洛諾伊日前表示，美國若能讓外界相信，美軍有能力在72小時內擊沉南海所有中國...

美國直升機墜醫院打翻待移植心臟 醫驚險搶救

英國每日郵報報導，美國一架直升機6日下午運送待移植心臟至加州東洛杉磯一間醫院時，意外在醫院屋頂墜毀。當時醫護人員都嚇壞了...

害民主黨眾院選敗？歐凱秀：指控不負責任 有意退出政壇

隨著總統人選勝出，大選也逐漸落幕；然而，民主黨在聯邦參、眾兩院的選情卻不如預期，尤其在具有優勢的眾院席次上讓共和黨多得八...

川普賣《誰是接班人》裡的直升機 附土豪金安全帶插扣

每日郵報（Daily Mail）報導，川普將出售一架私人直升機，據說價值逾100萬美元（約台幣2,877萬元）。

拜登團隊和藥商開會 加速「神速行動」疫苗計畫

美國總統當選人拜登的發言人今天表示，為加速2019冠狀病毒疾病（COVID-19）療法研發，拜登的醫療顧問已和藥商主管會...

川普至少執政到明年一月 專家：這個冬天恐是美國防疫黑暗期

不管美國總統大選結果如何，美國總統川普至少都能主政到明年1月20日，今年冬季仍將掌控醫療資源並主導防疫政策，專家擔心，這...

熱門新聞

選輸又賠掉夫人？ 英媒爆料：梅蘭妮亞將向川普提離婚

輝瑞新冠疫苗逾90%有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

美國直升機墜醫院打翻待移植心臟 醫驚險搶救

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

拜登勝選後遲未表態 陸外交部：美國法律會確定當選結果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。