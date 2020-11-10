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選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普9日在推特開除國防部長艾思博，這也是川普敗選後第一個開鍘的部長級官員。取自推特
美國總統川普9日在推特開除國防部長艾思博，這也是川普敗選後第一個開鍘的部長級官員。取自推特

美國總統川普7日被美國媒體預估為輸掉選舉後，9日中午發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心（National Counterterrorism Center）主任密勒（Christopher C. Miller）代理國防部長。

川普說，很榮幸宣布密勒立即出任代理國防部長，密勒一定會做好這份工作，艾思博已經去職，感謝他的服務。

國家廣播公司5日報導，國防官員透露，艾思博已把辭呈準備好，因為他知道自己在選後肯定會被川普踢走。

根據報導，艾思博自知大選結束後必定遭到川普秋後算帳，不但寫好辭呈，近日還積極協助國會議員草擬法案，將把「南方邦聯」領袖人物的名字從軍事設施名稱移除，與川普唱反調的動作更加明顯。

川普 國防部

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