選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

美國總統川普7日被美國媒體預估為輸掉選舉後，9日中午發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心（National Counterterrorism Center）主任密勒（Christopher C. Miller）代理國防部長。

川普說，很榮幸宣布密勒立即出任代理國防部長，密勒一定會做好這份工作，艾思博已經去職，感謝他的服務。

國家廣播公司5日報導，國防官員透露，艾思博已把辭呈準備好，因為他知道自己在選後肯定會被川普踢走。

根據報導，艾思博自知大選結束後必定遭到川普秋後算帳，不但寫好辭呈，近日還積極協助國會議員草擬法案，將把「南方邦聯」領袖人物的名字從軍事設施名稱移除，與川普唱反調的動作更加明顯。