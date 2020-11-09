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川普賣《誰是接班人》裡的直升機 附土豪金安全帶插扣

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統出售一架經常出現在實境秀《誰是接班人》的私人直升機，據傳價值逾百萬美元。擷自仲介AeroAsset
美國總統出售一架經常出現在實境秀《誰是接班人》的私人直升機，據傳價值逾百萬美元。擷自仲介AeroAsset

每日郵報（Daily Mail）報導，川普將出售一架私人直升機，據說價值逾100萬美元（約台幣2,877萬元）。

這架6人座的Sikorsky S76-B直升機--內裝為乳白色皮椅加土豪金安全帶插扣--過去經常出現在川普熱門實境秀《誰是接班人》節目中，他2016年競選總統時也經常搭乘，但川普2017年入主白宮後，出行改搭總統專機「空軍一號」或「海軍陸戰隊一號」，就沒再搭過該機。

出售資訊裡沒有給這架已有31年歷史的直升機標價，要求買主「打電話來出價」。該機出航已2萬次，飛行超過6,000小時。

美國總統出售一架經常出現在實境秀《誰是接班人》的私人直升機，據傳價值逾百萬美元。擷自仲介AeroAsset
美國總統出售一架經常出現在實境秀《誰是接班人》的私人直升機，據傳價值逾百萬美元。擷自仲介AeroAsset

直升機 川普 空軍

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