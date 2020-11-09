川普賣《誰是接班人》裡的直升機 附土豪金安全帶插扣

每日郵報（Daily Mail）報導，川普將出售一架私人直升機，據說價值逾100萬美元（約台幣2,877萬元）。

這架6人座的Sikorsky S76-B直升機--內裝為乳白色皮椅加土豪金安全帶插扣--過去經常出現在川普熱門實境秀《誰是接班人》節目中，他2016年競選總統時也經常搭乘，但川普2017年入主白宮後，出行改搭總統專機「空軍一號」或「海軍陸戰隊一號」，就沒再搭過該機。