彭博資訊專欄／修補美國...不是一件容易的事

經濟日報 / 彭博資訊社評

美國新任總統當選人拜登已在美國政壇打滾將近50年，終於即將入主白宮。祝他好運，他也的確需要好運。

他的第一項挑戰，將是在未來幾周穩穩掌舵，帶領美國渡過重重危險。全部及最終的選票數字將需要一段時間才能確定，而且諸多法律事務必須解決。這些情況雖不足以改變選舉結果，但卻可能引發危險及動盪。在一切塵埃落定之前，拜登需有耐心，並處變不驚。

由於雙方票數如此接近，因此從現在到他正式就任總統這段期間內，拜登不應宣示任何激烈的改變。他本人及民主黨人士應詳細說明政策主張，儘量爭取民眾的普遍支持，包括了解並消弭許多投票給川普者的疑慮。

這些療癒工作是拜登的最大挑戰，但絕非唯一。近幾周來美國新冠肺炎疫情又再升高，已有235,000患者往生，住院病患超過5萬人，許多州及城市再度瀕臨危機。拜登必須去掉疫情的政治意味，並提醒國人加強防疫符合大家的共同利益，美國不應再把時間浪費在是否戴口罩這類的文化爭議上。拜登應與各州州長及衛生官員合作，主導全國一致性的防疫行動；強調個人應負的責任，及共同的責任意識。

接下來是使經濟回到正軌。川普有可能在任內最後兩個多月，與民主黨協商新一輪擴張支出計畫，但這並不足為恃。由於下屆參議院的結構仍不確定，拜登應與兩黨合作，通過一項金援各州及地方政府的法案，審慎延長就業給付加碼的效期，並專門針對低薪勞工採取更多紓困措施。拜登經常提到他的兩黨協商技巧，他現在正需要這項能力來通過支出法案。

最後，拜登應開始恢復美國在全世界的地位。本周美國正式退出巴黎氣候協定，拜登必須儘快推翻這項決定，美國才能夠領導全球在減緩氣候變遷領域的努力。川普任內曾大肆破壞美國與傳統盟國間的關係，拜登須努力修補。

「修補美國」絕非易事。拜登在過去十八個月選戰中，並未提出多了不起的願景，也未提出革命性的主張。他最熱衷的承諾，就是讓一切恢復正常，包括合理地有效治理，政治分裂縮小，以及民眾生活能遠離動亂及崩壞。只要他在未來四年內能夠做到這些，便已經對美國貢獻良多。（本文為彭博資訊社評／編譯任中原）

拜登 川普

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