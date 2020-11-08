美國頒布新規 對古巴匯款限制升級

來自哈瓦那的養老金領取者赫南德斯（Lourdes Hernández）很擔憂：「我真不知道會發生什麼」。

本周，古巴金融機構Fincimex宣布，由於美國新的制裁措施，從11月27日起，美國金融服務商西聯匯款公司（Western Union）將不得不關閉其在古巴的407家分支機構。

這是對向古巴匯款業務的一個沉重打擊，而西聯匯款公司是向古巴匯款的主要渠道。

美國制裁新規

上周末，美國財政部發布新規，「凡是被國務院列入古巴被禁名單的實體或者下屬機構，在美國司法管轄範圍內的公民和公司將不得與其進行匯款往來或者在古巴處理匯款業務。美國國務院將200多個與古巴政府或軍隊有關的實體和公司列入了這份黑名單。

美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）為此舉解釋說，匯款交易的利潤迄今主要惠及古巴軍方，助長了「對古巴人民的壓迫」，資助了「古巴對委內瑞拉的干涉」。

古巴金融機構Fincimex公司以及萬事達信用卡公司都是西聯匯款公司對古巴匯款業務的合作伙伴。而Fincimex公司是古巴軍方經營的GAESA控股公司旗下的Cimex公司集團的子公司。

總部位於紐約的美國-古巴貿易與經濟委員會主席卡武裡奇（John S. Kavulich）向德國之聲表示，美國財政部針對Fincimex公司制定的新規定可以稱為「西聯規定」。「這一決定將對從美國向古巴的匯款業務產生重大影響」。

「病態的仇恨」

古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）在推特上指責美國政府對他的國家懷有「病態般的仇恨」。他說：「美國堅持用新的阻撓匯款的措施傷害古巴人的家庭」。

古巴黨報《格拉瑪報》寫道，在新冠疫情流行期間頒布的這些規定「凸顯了美國政府的冷酷無情、對古巴人民的蔑視和其機會主義嘴臉」。

美國的新制裁措施確實是在一個尤其敏感的時刻發布的：因受新冠疫情的影響，古巴的旅游業已經陷於崩潰，古巴正處於嚴重的收支和供應危機之中。如果來自國外的匯款中斷，情況很可能進一步惡化。

赫爾南德斯（Hernández）每月從她住在美國的三個女兒那裡收到約合200美元的匯款。這在古巴已是相當多的一筆錢。這位60多歲的古巴婦女說，這筆錢是她主要的家庭收入。在古巴，她只有很少的寡婦撫恤金，「根本不夠支付生活費用」。

依賴來自美國的匯款

目前，對匯往古巴的匯款數額沒有官方統計數字。據總部設在邁阿密的哈瓦那咨詢集團估計，三分之一的古巴家庭都有來自美國的匯款。2019年的匯款金額估計達到37億美元。來自美國的匯款與旅游業一樣，是古巴的經濟支柱，也因此卷入兩國政治漩渦並成為攻擊目標。

赫爾南德斯抱怨說：「特朗普說要切斷給古巴軍方的匯款，但真正受傷害的是我們這些普通的古巴人」。去年，美國就規定每人每個季度向古巴匯款不得超過1000美元。

大部分資金通過非正式渠道或私人機構進入古巴以及由旅行者帶入古巴。赫爾南德斯說，「這些匯款被打入美國的一個私人賬戶，在古巴會有人再將匯款交給收款人。」她說，「但他們索要的手續費比西聯匯款要高。」

與西聯匯款相比，這種渠道的交易能避開美國國家的管控，外匯仍留在美國。赫爾南德斯說：「如果不通過西聯匯款，這便是唯一的途徑。」自爆發新冠疫情關閉邊境以來，匯往古巴的錢款估計下降了40%。

尋找替代方案

西聯匯款公司則表示，願意繼續向古巴提供匯款服務。「我們正在尋找既不違反新規又能解決問題的辦法」。該公司表示在此期間，將繼續在美國和古巴之間運作，在古巴島上的分支機構也將繼續運營。但是該公司沒有披露可以替代的解決辦法。

「古巴政府可使Fincimex公司成為一個獨立的實體或一個與軍方脫離關系的公司。也可以讓另一個機構，例如一家銀行取代Fincimex公司」，美國-古巴貿易與經濟委員會的卡武裡奇說，然而哈瓦那肯定會等待美國總統選舉的結果。卡武裡奇也確信，即使是拜登政府，「也會繼續奉行特朗普政府禁止與軍方控制的古巴公司往來的政策。」

養老金領取者赫南德斯希望問題能得到解決。她說：「目前我的生活費用是依靠來自美國的匯款，一旦沒有這些錢我該怎麼生活呢？這就是問題。」

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