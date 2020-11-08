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美國航空公司首對母女檔機長 女兒顏值高母為首批女機師

香港01 / 李納德
媽媽蘇西和女兒唐納早前駕駛同一班客機，成為公司首對母女檔。圖／Skywest
媽媽蘇西和女兒唐納早前駕駛同一班客機，成為公司首對母女檔。圖／Skywest

很多行業都會有母女檔，但在男人當道的行業，要出母女檔可謂殊不容易，而今次是在航空業。美國航空公司天西航空（Skywest Airlines）日前發布照片，稱公司出了史上首對民航機師母女檔，她們駕駛同一班客機，56歲機長蘇西（Suzy Garrett）與26歲副機長唐納（Donna Garrett）是母女，照片引來網友一致讚好。蘇西同受訪時更透露，她是該航空公司首批10名受訓的女機師之一，當時機師行業是男人的世界，幸好現在情況已改變，希望自己能成為女生的榜樣，女兒唐納也鼓勵女生不要為自己設限。

美國航空公司天西航空（SkyWest）最近公布，公司最近出現首對民航客機母女檔，56歲機長媽媽蘇西和26歲副駕駛女兒唐納駕駛同一班客機，一家人都是飛機師，父母和2名孩子都有著航空夢，蘇西的丈夫是美國航空的機師，兒子馬克（Mark）正在受訓。唐納笑言一生都在航空界打滾，看到父母對飛行的熱愛，她都決定當機師，沒想過其他生活方式。

唐納的爸爸（左）也是一名機師。圖／Donna Garrett IG
唐納的爸爸（左）也是一名機師。圖／Donna Garrett IG

56歲的蘇西是該航空公司首批女機師之一，同期只有10名女姓，她在該航空公司工作已30年，母女一同駕駛飛機的照片在網上瘋傳，獲得網友好評。蘇西說機師工作令她脫離了普通生活，能夠去很多地方度假，就像去德國、中國、哥斯達黎加、非洲，全都有美好回憶，又透露家人都很愛旅行，大讚女兒很懂安排旅遊路線。

蘇西受訪時表示，她喜歡和女兒一起工作，因為就像讓孩子體驗自己經歷過的一切，相信女兒會喜歡這種充分變化的生活，而且機師時間表相當靈活，對女性來說也有好處，可以更好陪伴家庭，看著子女成長，又不用帶着工作上的壓力回家。

不過，蘇西回憶起入行之初，坦言機師行業傳統上由男人主導，當時機場是男人的世界，自己試過在機場「要躲起來」，不想引起別人注意，但現在風氣已經改變，乘客不會因見到女機師而感到奇怪。她希望能成為年輕女生的榜樣，展現女性一樣有能力當好機師。

唐納就覺得媽媽當機師是平常事，也很高興現在愈來愈多女性從事航空業，鼓勵女生不要為自己設限，別覺得一些職業不適合女性，正如女生一樣可以當機師。雖然許多網友大讚他們一家人都非常厲害，但也有人笑言航空公司別再搞這種「噱頭」，應將焦點放在乘客安全上，又稱故事可以拿去拍劇集了。

媽媽蘇西和女兒唐納日前駕駛同一班客機，成為公司首對母女檔。圖／Donna Garrett IG
媽媽蘇西和女兒唐納日前駕駛同一班客機，成為公司首對母女檔。圖／Donna Garrett IG

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文章授權轉載自《香港01》

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