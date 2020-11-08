大選快評／拜登將如何處理川普已經執行的外交政策？

美國總統川普上任後，已大幅改變美國外交政策格局，如今華府政壇變天，民主黨候選人拜登已承諾將改變川普諸多對外行動，美國外交政策將再度「轉彎」，那麼，拜登將如何處理川普已經執行的外交政策？

首先是扭轉川普的多項政策，拜登已承諾重新加入巴黎氣候協定、重新加入世界衛生組織（WHO），也承諾如果伊朗能夠遵守協定，將重新加入「六強」與伊朗的核子協定。

拜登也將重新加入聯合國教科文組織，延長美國與俄羅斯所訂、將於明年2月5日到期的「新START核武管制條約」。

他也將調整與沙烏地阿拉伯之間的冷淡關係，並且重建國務院的外交主導地位。

不過，拜登也會維持川普採取的一些政策，包括美國駐以色列大使館繼續留在耶路撒冷、為以色列與波斯灣國家關係正常化背書。他也將根據實際情況，繼續從阿富汗及中東撤軍。

拜登也會暫停一些川普政府的作為，包括美國與中國及俄羅斯之間的關係，也可能先擱置與歐盟之間的貿易談判。