大選快評／拜登增稅 可能只會影響美國1.8%高所得家庭

若不論美國總統當選人拜登增稅措施可能遭受來自國會的阻力，華爾街日報分析，美國總統當選人拜登租稅政策的「魔術數字」，是以年所得40萬美元的家庭作為提高稅率的起點。家庭所得經過調整後低於40萬美元者，只需繳納直接稅；家庭所得愈高，繳稅愈多，有些家庭還可能要多繳許多。

報導指出，40萬美元的分界線，不是隨便劃出來的。這個金額遠比所謂的「中產階級所得」高出不少，也比東、西岸專業人士階層的所得要高。拜登陣營的經濟顧問哈里斯指出，「任何年所得超過40萬美元的家庭，都能夠很輕鬆地多繳一些稅」。

這項政見的目的，是在強調民主黨的租稅主張主要針對高所得階層，既能讓政府擴張支出，又不會加重大部分民眾的負擔。共和黨指拜登提高企業稅率，將會傷害中所得家庭，並質疑拜登的支票能否兌現。

依據賓州大學華頓商學院的預算模型，年所得超過40萬美元門檻的家庭只占1.8%，預料2021年這些家庭的所得占總所得的24.8%。門檻以上的家庭，就須多繳稅；所得頂端0.1%家庭的最高邊際稅率將由27.8%，提高到38.4%。

於是這次總統大選的租稅政策之爭就此定調：川普主張100%的家庭都不會被提高稅率，拜登承諾98.2%的家庭不會被要求多繳稅。

在長期間，由於美國預算收支一直都呈現赤字，因此兩黨堅持不普遍加稅，財政終將面臨挑戰；但就短期而言，由於經濟疲軟，利率又低，因此兩黨議員都支持政府靠擴大財政赤字，來挹注擴張支出政策。

再進一步觀察，拜登提高企業及高所得家庭的稅率，不但將能徵得數兆美元的稅金，也讓民主黨能夠捍衛「只對極少數人增稅」的承諾。

兩黨能夠劃出明確的分野線，能讓民眾更容易了解雙方的主張，這的確是好事，但風險在於更容易追究責任的歸屬。

拜登的民調支持度雖領先川普，但在經濟問題上民眾對兩人的評價卻相當接近，這部分是因為在肺炎疫情之前勞工的薪資持續增加，以及股市展現多頭走勢。

拜登主張將個人所得稅最高邊際稅率從37%提高到39.6%，限制抵減項目，提高頂級資本利得稅率，並對年薪超過40萬美元以上者加徵12.4%社會安全薪資稅。

拜登並主張將企業稅率從21%提高到28%，並對企業加徵新稅。他也贊成對一些高所得家庭提供一項減稅措施，即取消各州與地方稅抵減額1萬美元的上限，因為這項抵消上限對紐約及加州等地的民眾而言實在太低。

拜登主張在十年內，增加稅收3兆-4兆美元，目的是取得足夠的錢，來支應教育與氣候變遷領域的永久性支出。但除非民主黨在眾議院也取得多數席次，否則他的政見將無法落實。

目前拜登的稅制政見還缺少細節，因此無論是單親還是已婚家庭都可能同樣面臨40萬美元的門檻。另外政見中也未提到此一門檻是否會隨著通膨率而調整；如果不依據物價指數調整，長期間將有更多人的稅率將被提高。

一些民主黨人士認為40萬美元的門檻太高，應該降低，才能使政府增加更多稅收，來支應勞工有薪家務假及社會安全項目擴張等支出。

另外拜登主張對企業提高稅率，租稅經濟學者認為對各所得階層都有影響，因為企業稅負加重後可能限制勞工薪資增幅。正因為如此，川普陣營才會強調拜登的政見會對年所得低於40萬美元的家庭也造成傷害。

拜登並主張對一些年所得低於40萬美元的家庭提供一些減稅措施，包括對住宅首購族及家裡有人需要照顧的家庭提供補助，撫養幼童寬減額由每人2,000美元提高到3,000美元，學童寬減額提高更多，並對低所得家庭提供更多減免項目。