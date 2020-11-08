快訊

影／懷念長子波！拜登勝選之夜煙火 配「酷玩」名曲繁星

上午10時45分台東近海規模4.0地震 太麻里4級

大選快評／拜登將用六個動作 重設川普「美國第一」

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國總統當選人拜登不斷批評總統川普的「美國第一」（America First）政策，把美國帶向「孤立主義」，如今他贏得白宮大位後，預料將重設「美國第一」政策。

拜登曾在參議院外交委員會多年，堪稱外交老將，如果他出任總統，對川普已執行的對外政策有那些該續播（play），那些該快轉（forward）、暫停（pause）、倒帶（backward）及停止（stop），還有那些該微調（fine-tuning）？拜登應該有得忙了。

先看「倒帶」。拜登已承諾將重新加入巴黎氣候變遷協定、重返世界衛生組織並強化全球防疫合作、重新加入「六強」與伊朗的核子協定，條件是如果伊朗能夠遵守協定。

他也承諾將重回聯合國教科文組織等，至於是否重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），拜登已表示在國內防疫及經濟好轉前，不會先談貿易協定。

拜登預料將「續播」的對外政策，包括依據實際情況繼續從阿富汗及中東撤軍，美國駐以色列大使館繼續留在耶路撒冷，為以色列與波斯灣國家關係正常化背書等。

「暫停」的部分，是指拜登未明確表示將如何作為的領域，包括美國與中國及俄羅斯關係，以及與其他國家洽談貿易協定等。

至於他需要自行「快轉」的工作，則是延長美國與俄羅斯所訂的「新START核武管制條約」，因為該條約將於2021年2月5日到期。

另外他還將「微調」美國與沙烏地阿拉伯之間的冷淡關係，並重建國務院的外交主導地位。

拜登的外交政策顧問麥克凱恩表示，「川普抨擊所有的盟國與夥伴，擁抱獨裁者，發動貿易戰，對中產階級都不利，且遠離全球體制，因此拜登將有許多的修補工作要做」。

拜登以往與歐洲關係尤其親近。但華府的西方國家外交人士表示，歐洲人如果認為一切都能回到川普主政之前的情況，實屬「天真」；「對歐洲的發言將友善得多，看到更多笑臉與合影，以及相互訪問」，如此而已。

外交觀察家並指出，川普曾退出多項國際協定，證明美國總統不必遵守前朝政府所簽的協定，尤其是美國國內政治兩極化益發尖銳之際，因此外國將不再相信美國。

拜登 川普 俄羅斯

延伸閱讀

拜登勝選  各國元首說什麼？

拜登向川普支持者喊話：給彼此機會 互相聆聽

拜登發表勝選演說 誓言要團結美國

NBA／迷因翻玩自己經典火鍋 詹皇轉分享祝賀拜登當選

相關新聞

不睡覺主播和他的魔法牆 成美國大選MVP

美國有線電視新聞網（CNN）主播約翰．金恩（John King）分析美國總統大選開票進度一把罩，他不但能詳細掌握各州和郡的進度、歷史背景，讓觀眾緊盯不轉台，他的體力更是驚人，每天12至14小時為觀眾剖析戰情，堪稱此次美國選舉的「大選之王」。

拜登勝選 歐巴馬：非凡挑戰已在眼前 籲美國人支持總統

美國媒體預測民主黨總統候選人拜登拿下超過270張選舉人票，當選下一任美國總統，拜登副手賀錦麗（Kamala Harris...

拜登勝選 憤怒川粉出征福斯新聞記者推特

不滿福斯新聞預測民主黨總統候選人拜登贏得美國大選，美國總統川普的支持者出征福斯的白宮記者羅伯茲（John Roberts...

「川普總統需要你」 競選團隊傳訊支持者募款打法律仗

在美國媒體均預測民主黨總統候選人拜登贏得大選後，美國總統川普競選陣營持續對支持者發送簡訊，要求密西根州暫停計票，直到川普...

大選之夜好煎熬 調查：美民眾損失1.38億小時睡眠

若要談睡眠問題，今年美國大選可提供很多材料。美國民眾今年迄今睡眠最少的時刻，莫過於大選之夜。根據芬蘭一家健康狀況追蹤設備...

波洛西表態尋求連任議長 首稱拜登「總統當選人」

國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)6日在寄給同僚的信函中表示，她將尋求繼續連任兩年，希望能在第117屆國會留...

川普前白宮顧問巴農出狂言：佛奇、雷伊應被斬首 推特帳號被封鎖

前白宮資深顧問的巴農(Steve Bannon)5日在自己主持的訪談節目與播客(Podcast)節目中，表示國家過敏和傳...

喬治亞州2席都要決選 參院確定明年1月才知由哪黨掌控

美國喬治亞州尋求連任的共和黨籍參議員普度（David Perdue）因得票未過半，必須與民主黨對手在明年1月5日進行決選...

川普至少執政到明年一月 專家：這個冬天恐是美國防疫黑暗期

不管美國總統大選結果如何，美國總統川普至少都能主政到明年1月20日，今年冬季仍將掌控醫療資源並主導防疫政策，專家擔心，這...

熱門新聞

美媒：拜登奪下290張選舉人票 突破門檻「當選美國總統」　

密州計票軟體出現錯誤？ 把共和黨6000張選票算給民主黨

最新美國大選開票結果／拜登拿下賓州、內華達州 279張選舉人票過門檻當選總統

美總統大選結果將揭曉 周陽山：拜登比川普讓對岸頭痛

只聞新人笑！泰國廢妃下場淒涼 剃髮為尼念經種菜

辛普森家族再度神預言？早在2012年幾乎成功預測美國選情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。