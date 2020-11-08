大選快評／拜登將用六個動作 重設川普「美國第一」

美國總統當選人拜登不斷批評總統川普的「美國第一」（America First）政策，把美國帶向「孤立主義」，如今他贏得白宮大位後，預料將重設「美國第一」政策。

拜登曾在參議院外交委員會多年，堪稱外交老將，如果他出任總統，對川普已執行的對外政策有那些該續播（play），那些該快轉（forward）、暫停（pause）、倒帶（backward）及停止（stop），還有那些該微調（fine-tuning）？拜登應該有得忙了。

先看「倒帶」。拜登已承諾將重新加入巴黎氣候變遷協定、重返世界衛生組織並強化全球防疫合作、重新加入「六強」與伊朗的核子協定，條件是如果伊朗能夠遵守協定。

他也承諾將重回聯合國教科文組織等，至於是否重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），拜登已表示在國內防疫及經濟好轉前，不會先談貿易協定。

拜登預料將「續播」的對外政策，包括依據實際情況繼續從阿富汗及中東撤軍，美國駐以色列大使館繼續留在耶路撒冷，為以色列與波斯灣國家關係正常化背書等。

「暫停」的部分，是指拜登未明確表示將如何作為的領域，包括美國與中國及俄羅斯關係，以及與其他國家洽談貿易協定等。

至於他需要自行「快轉」的工作，則是延長美國與俄羅斯所訂的「新START核武管制條約」，因為該條約將於2021年2月5日到期。

另外他還將「微調」美國與沙烏地阿拉伯之間的冷淡關係，並重建國務院的外交主導地位。

拜登的外交政策顧問麥克凱恩表示，「川普抨擊所有的盟國與夥伴，擁抱獨裁者，發動貿易戰，對中產階級都不利，且遠離全球體制，因此拜登將有許多的修補工作要做」。

拜登以往與歐洲關係尤其親近。但華府的西方國家外交人士表示，歐洲人如果認為一切都能回到川普主政之前的情況，實屬「天真」；「對歐洲的發言將友善得多，看到更多笑臉與合影，以及相互訪問」，如此而已。

外交觀察家並指出，川普曾退出多項國際協定，證明美國總統不必遵守前朝政府所簽的協定，尤其是美國國內政治兩極化益發尖銳之際，因此外國將不再相信美國。