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拜登勝選 憤怒川粉出征福斯新聞記者推特

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
主跑白宮的福斯新聞記者羅伯茲在推特發布預測拜登勝選的推文，引來不少憤怒川粉留言。取自推特
主跑白宮的福斯新聞記者羅伯茲在推特發布預測拜登勝選的推文，引來不少憤怒川粉留言。取自推特

不滿福斯新聞預測民主黨總統候選人拜登贏得美國大選，美國總統川普的支持者出征福斯的白宮記者羅伯茲（John Roberts）推特，批評「你搞什麼？這場選舉問題這麼多，去做你該做的事！」

▍延伸閱讀：2020美國總統大選 完整開票專區

羅伯茲7日中午在推特發文指，福斯新聞將內華達州和賓州都畫給拜登，他因此跨過選舉人票270票的總統當選門檻，成為總統當選人。

這則推文底下，有不少憤怒川粉留言，讀者說「你搞什麼？你在開玩笑嗎？憑什麼這麼做？無論是你或你的媒體都無權宣布誰勝選，只有國會有資格！你看到這場選舉有很多法律爭議了嗎，去做你的工作，做一個記者！」

有讀者說，「你和福斯新聞網都太讓我失望了，你們老早宣布拜登拿下亞利桑那州，在選情如此緊繃時，這令人完全無法接受，其次，這場選舉還要打法律仗，你怎麼可以宣布拜登勝選？」

有網友批評，福斯新聞無權決定任何事，這場選舉的結果還沒出爐，要到12月才會有正確的結果。

不少網友說，媒體無權宣布誰贏得美國總統大選，且法律攻防戰還在持續中。也有共和黨支持者抱怨，福斯新聞過早認定紅州亞利桑那州由拜登拿下，才會造成現在的結果。

也有拜登支持者在羅伯茲底下留言，稱「川普玩完了，美國的惡夢要結束了。」

福斯新聞被視為親共和黨的媒體，主跑白宮的羅伯茲在選舉過程中，數度發問挑戰川普政府，他曾追問川普病毒起源，為了極右翼團體「驕傲男孩」槓上白宮發言人，直到最近他報導各地選情引發的爭議，都有共和黨支持者到底下推特留言嗆聲，羅伯茲也會不甘示弱回擊。

當川普在首場辯論要極右派仇恨團體「驕傲男孩」（Proud Boys）「後退待命」，引發爭議與批評；羅伯茲槓上白宮發言人麥肯內尼，指白宮總轉移話題、譴責媒體，還在跟自家主播連線報導時說，對於在推特上抨擊他的人，他不在乎，因為這是一個需要被提出的問題，連總統的共和黨同僚都希望得到答案，「不要轉移話題、停止責怪媒體，我受夠了！」

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