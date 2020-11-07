關鍵州選情逆轉 川普：絕不放棄

美國總統川普6日凌晨在喬治亞州和賓州的得票領先優勢遭民主黨對手拜登逆轉，若川普失去這兩個選區的選舉人票，等同告別白宮；川普陣營稍早發出「選舉還沒結束」的聲明後，下午再發川普聲明指「堅持選舉透明，絕不放棄捍衛您和這個國家。」

川普在聲明中表示，相信美國人民應該擁有全面透明的計票和選舉，這無關任何一次單一選舉，而是美國整體選舉過程中的完整性。

川普說，他堅持每一張合法選票都要被算進去，並拒絕所有非法選票，但民主黨抵制這個基本原則。

川普說，將在各處落實這項原則，確保美國人民對政府充滿信心，「我永遠不會放棄為您和我們的國家而戰。」

川普5日晚間在白宮舉行記者會說，「若看合法計票結果，我將輕鬆獲勝，不能接受對手以非法選票『偷走』選舉。」川普沒有當場提出證據，引發質疑，部分美國媒體甚至直接中斷直播。