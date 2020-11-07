關鍵州逆轉 川普緊盯電視邊推文、拜登今將發表談話
美國總統川普6日落後賓州和喬治亞州，共36張選舉人票；雖然開票作業還在進行中，兩位總統候選人都還沒露面，民主黨總統候選人拜登至今沒有任何說法，已安排今天將公開談話，時間未定；川普不時推文，CNN報導，在白宮內的川普緊盯電視，氣氛緊繃暴躁。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登取得領先，讓白宮西廂的氣氛有些緊繃易燃（frenzied），川普緊盯電視報導，助理正在試圖平撫川普的暴躁和挫敗情緒，有白宮顧問認為大勢已去，但不知道川普下一步會做什麼。
CNN引述這名顧問的意見質疑，川普讓其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和自己的兩個兒子散布選舉舞弊的訊息，是否真能奏效。
另外一位白宮顧問說，川普在「選舉被偷走」的指控道路上，越走越孤單，幾乎只剩下他一人。
白宮記者記者柯林斯（Kaitlan Collins）在推特說，白宮幕僚長梅杜斯（Mark Medows）關注賓州開票進度，更多人的人已經在找工作。
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