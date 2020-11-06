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法律戰連二敗！贏得連任只剩一條路 川普將發表談話

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普連任之路現危機。路透
川普連任之路現危機。路透

美國開票作業持續中，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登在搖擺州激戰；華盛頓郵報預測，川普要跨越270張選舉人票的當選門檻只剩一種方法，就是贏得賓州、喬治亞州、北卡與內華達的所有選舉人票，但目前川普在賓州的領先差距低於8萬票，喬治亞州差距不到1萬票。

川普預計在5日傍晚（台北時間6日上午6時30分）在白宮簡報室發表談話，這也將是川普在選舉日後，首度現身白宮簡報室。

喬治亞州開票進度已經是99%，美聯社報導指，喬州只剩3.6萬票未開；賓州政府5日傍晚指，還有70萬張通訊投票待計票。

喬治亞州為目前尚未有清楚選舉結果的5州中，開票進度最快的一州，若拜登逆轉喬治亞州，幾乎可宣告贏得總統選舉。

川普在拜登宣稱勝選的州發動法律戰，4日要求聯邦最高法院介入計票作業，推翻賓州接受選舉日後接受郵寄選票的決定；5日追加控告賓州官員，指其侵害競選團隊監票的權利。

美聯社報導，喬治亞州和密西根州法官分別在5日駁回川普團隊提起的拒絕遲到選票及停止計票之訴。

川普 拜登

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