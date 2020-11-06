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拜登籲支持者有耐心 兩黨發動募款「保護選舉結果」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登啟動「拜登戰鬥基金」（Biden Fight Fund），指選舉還沒結束，還需要保護選舉結果。取自推特
拜登啟動「拜登戰鬥基金」（Biden Fight Fund），指選舉還沒結束，還需要保護選舉結果。取自推特

民主黨總統候選人拜登5日在推特發文呼籲支持者要保持耐性與信心，他對選情有信心。

拜登競選總幹事迪隆（Jen O'Malley Dillon）5日與媒體記者的視訊會議中說，情況對拜登來說相當正面，計票還在進行中，這需要作業時間。

迪隆呼籲支持者保持耐性與冷靜，她估計開票作業會持續到明天（6日），等最後這幾個州開票完成，拜登將跨過270張票的當選門檻。

美國總統川普陣營發起法律攻勢，力拚扭轉頹勢，兩邊陣營都對支持者發動選後募款，稱要「保護選舉結果」；拜登啟動「拜登戰鬥基金」（Biden Fight Fund），指選舉還沒結束，還需要保護選舉結果；川普陣營傳訊給支持者表示，「左派正在破壞你的選舉」，呼籲支持者贊助「選舉保衛基金」（Election Defense Fund）。

民主黨總統候選人拜登在推特連日呼籲支持者保持耐心與信心，稱將獲得勝利。取自推特
民主黨總統候選人拜登在推特連日呼籲支持者保持耐心與信心，稱將獲得勝利。取自推特
川普團隊傳訊給支持者表示，「左派正在破壞你的選舉」，呼籲支持者贊助「選舉保衛基金」（Election Defense Fund）。照片／讀者提供
川普團隊傳訊給支持者表示，「左派正在破壞你的選舉」，呼籲支持者贊助「選舉保衛基金」（Election Defense Fund）。照片／讀者提供

拜登 川普

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