拜登籲支持者有耐心 兩黨發動募款「保護選舉結果」

這本書的寫作風格和源起，正如同他一貫單刀直入的風格：他直接挑明要挑戰美國政策界的主流觀點，而且同時對自由與保守兩派下戰帖。至此，對於台灣的讀者們，甚至是如弗格森在書中所說「除了美國人以外」的讀者，看到這樣的「挑戰」大概會覺得有點奇怪。因為從我們的角度來看，美國的確就是全球最強大的國家（當然台灣有些人會覺得是中國，我們暫且不論），稱它為「帝國」應該沒什麼問題。

2020-11-05 15:59