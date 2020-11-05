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美國大麻合法添5州 華盛頓可教性教育

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
2020大選除了選總統以外，也有許多重要公投得以通過。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
2020大選除了選總統以外，也有許多重要公投得以通過。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

紐澤西州、亞利桑那州、南達科塔州、蒙大拿州和密西西比州等5個州都通過總統大選綁公投，未來將把娛樂、醫療大麻合法化，為的是可以更有效管束大麻流向，以免淪入黑市和濫用；另外，華盛頓州則通過公投，要求往後公立中小學必須將性教育加入必備教材，幫助青少年儘早建立正確性知識。

大麻合法化再添五州

ABC報導，此次美國各州公投，又有5個州加入將娛樂以及醫療大麻合法化的行列。公投通過後，新加入的紐澤西州政府也將在近期起草新法案，而亞利桑那州則將大麻管理交給其公衛部門制定，密西西比州雖並未百分百開放，但也批准了為狀況衰弱的病人緊急使用大麻的權利。

此外，南達科塔州針對娛樂大麻的計票仍未結束，但公投贊成票數已過半，而蒙大拿州的選民不只通過大麻合法化，也通過對21歲以上成年人使用大麻的監管以及徵稅規定。在公投之前，美國包含華盛頓DC特區，共有9個州已經批准醫用和娛樂大麻合法化。美國民眾認為，合法化大麻可以讓大麻的流向和販售更有秩序，方便管理，若一味的禁止取締，反而會讓大麻在黑市流竄，造成更多藥物濫用的悲劇。

除了合法化，尚未通過的州也大多實行大麻除罪化，意即使用大麻不再是嚴重的刑事罪行，只是簡單的違規行為，不會受到嚴厲懲罰。

性教育加入教材

《西雅圖時報》報導，華盛頓州此次通過一項重要公投，即要求公立中小學，甚至幼稚園，都必須將性知識作為必要教材，並從2022年開始實施，這項公投獲得超過六成選民支持。

「大多數華盛頓州民對性教育普及化表現極大支持，這對青少年來說是好事。」華盛頓州州長考特尼．諾曼德表示，現今青少年接觸網路資訊過早，且網路充斥許多錯誤的性知識，因此全面要求學校實施性教育，幫助孩子們建立正確觀念，的確是當務之急。

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大麻 公投 華盛頓

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