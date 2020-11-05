加州公投保障外送員 Uber揚言撤離

加州通過最新公投，往後Uber司機、食物外送員都將成為獨立承包商而非一般雇工，享有更多保障和自由。4日加州公投出爐，往後Uber、Lyft的共乘應用程式的司機，以及食物外送員，都將成為正式雇員，享有完整勞健保和失業補助，讓共享經濟的公正性更邁進一步，而對於公投結果Uber、Lyft則表示不滿，揚言離開加州。

在台灣，由於疫情也讓外送產業蓬勃發展，但由於外送員多為零工性質，難以依照傳統方式計算勞資，許多外送員也沒有勞保、缺乏保障，對此勞動部曾在去年表示，會針對外送員權益改善法律，並鼓勵外送員無論兼職或者全職，都要加入工會互助。

Uber威脅離開加州

路透社報導，勞工與Uber、Lyft以及諸多外送平台等享用「零工經濟」紅利的大企業，因著勞權問題已經與工會纏鬥數個月，為此Uber甚至曾出言威脅，若加州政府將司機、外送員成為正式雇員，就會漲價，或者將服務據點撤離加州。

為了讓法案不要通過，Uber、Lyft等企業投入超過2.05億美金四處遊說，並批評法案的通過會讓企業成本增加，妨礙企業進步，但司機、外送員卻表示樂見其成。62歲的揚．克魯格是一名退休人士，為了賺外快將開Lyft當作兼職，「這法案對司機來說是正義的，對使用服務的人來說也是一種負責任的表現。」

最低工資與失業保障

美國新聞報導，Uber和Lyft對於公投結果感到十分不滿，堅稱他們是數位科技服務提供者，而不是傳統的僱傭公司，並不適用這樣的法律。若往後強制要遵守勞基法，代表外送平台即使是兼職司機都得支付最低工資和失業、醫療保險等福利，Uber表示若加州執意執行，將會採取解雇80%的司機、漲價或甚至離開加州。

在台灣，外送員的勞工權益因著消費習慣改變以及疫情，開始獲得重視，尤其去年12月曾發生在國慶連假生意最旺的時候，一連兩起外送員死亡事故，其中最大的爭議在於，雖然案件認定外送員與平台有僱傭關係，需要負起賠償責任，但平台認為外送屬於自由度高的「零工經濟」，並主張與外送員為承攬外包關係，平台無須負責。

【更多精采內容，詳見 】