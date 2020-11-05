美大選後第1天 貝佐斯和祖克柏財富暴增變最大贏家

美國大選的贏家不管是川普還是拜登，超級富豪都不會輸。

大選計票尚未完成，但美股大漲，167位美國億萬富豪周三（4日）共增加財富574億美元。亞馬遜創辦人貝佐斯以105億美元領先群倫，臉書的祖克柏也多了81億美元。

川普上任這四年給美國富豪帶來了好日子。股市走勢強勁和一堆減稅措施，讓有錢人的財富不斷增加。彭資億富富豪指數（the Bloomberg Billionaires Index）上美國人的淨資產，2016年選舉夜時是1.8兆美元，到今年10月下旬已膨脹至逾2.8兆美元。

若拜登以微弱優勢獲勝，但國會兩黨分治，川普2017年推出的公司減稅政策取消的機會不大，而減稅一直是提振股市上漲的重要動力。