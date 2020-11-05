美國這州的眾議員候選人上月染疫身亡 仍贏得席次

美國共和黨籍的安達爾（David Andahl）於北達科他州當選眾議院議員，但上月5日已因新冠肺炎去世，終年55歲。

安達爾與另一共和黨人贏得北達科他州第8區四席中的兩席眾院席次。根據該州非正式結果，安達爾取得大約35.53%選票，另一名共和黨資深候選人內林（Dave Nehring）預計將取得約40.72%選票贏得另一席次。

根據報導，該州檢察總長上月底指出，若安達爾勝出，地方共和黨員將會找人替補空缺，直到補選舉行。