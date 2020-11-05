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川普宣稱拿下三個州和密西根！推特馬上打臉貼警告
美國總統川普宣稱拿下三個州，儘管這些州尚未正式宣布投票結果，川普並稱已由對手拜登拿下的密西根州選票不合規定。
川普自稱在賓州、喬治亞州和北卡羅來納州大幅領先，他還推文說，「此外，我們在此宣布拿下密西根州。事實上，如報導一樣，有大量的選票被秘密報廢」。
推特隨後將川普該貼文標上警告標籤表示，「這則貼文發布時，官方可能尚未宣布選舉結果」。關於川普稱選票遭報廢一事，推特警告「內文具爭議且可能誤導他人」。
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