美國會勢力大致不變 預算與新紓困案料續陷僵局

等到美國大選結果塵埃落定後，全美上下無論是在慶祝勝利，還是努力調適失落心情，國會議員都得迅速聚焦於十萬火急的要務──避免聯邦政府於12月陷入停擺，以及新冠病毒並未因總統大選而停止擴散，人民還是巴望著新紓困案儘快過關。

美國參院從10月1日新的財政年度開始至今，尚未通過維持政府各機構運作所需的12項年度支出法案，只靠權宜法案避免政府關門，但這筆臨時預算將於11月21日到期。

根據4日的開票戰況，雖然美國總統選情膠著，但共和黨、民主黨在國會拿下的基本勢力未改變太多，意味著先前僵持不下的支出法案協商，可能在今年結束前仍然未果。

在民主黨持續掌握眾院、共和黨控制參院的情況下，兩黨現任議員沒有趕在年底前衝刺的動能，新一輪紓困方案預料將持續卡關，難以提振受疫情打擊的經濟。

歷史紀錄表明，在大選日後的幾周內，美國國會更容易達成妥協。研究國會的專家美國大學教授Jordan Tama說：「對國會議員而言，此時更容易通過一些可能會令部分選民不滿的法案，開支法案就是一個絕佳案例。」

但Tama也指出，對總統大選結果的疑慮，將拖累國會協商效率，從而提高聯邦政府在12月11日後局部關門的可能性。而另一個未知數是，現任總統川普是否會配合簽署國會通過的法案。

在2018年12月到2019年1月期間，華府曾停擺超過一個月，因為川普不願簽署國會通過的法案，而國會則回絕川普欲斥資57億美元建造美墨邊境圍牆的要求。