大選即時報／川普保住勢在必得俄亥俄州 拜登仍居領先

根據福新電視網與NBC電視網的估計，尋求連任的美國總統川普在關鍵搖擺州之一的俄亥俄州勝過對手拜登。

博彭資訊指出，過去任何一位共和黨籍的總統當選人都必須拿下俄亥俄州。上次總統選舉，川普在俄亥俄州贏超過8個百分點。俄亥俄州有18張選舉人票。

拜登目前以209張選舉人票對川普的136票暫居領先，尚有193張未知，當選門檻為270張選舉人票。

美國大選目前陸續開票中，拜登目前在美東傳統民主票的票倉領先，並席捲美西沿海三州，而川普也守住美南和中西部共和黨鐵票州。

川普陣營視為連任關鍵的佛羅里達州領先拜登，但勝負仍難逆料，其他搖擺州北卡羅來納州、喬治亞州、賓州、密西根州尚不明朗。

台北時間下午13:20為止，拜登贏得科羅拉多州、紐約州、維吉尼亞州、伊利諾州、馬里蘭州、紐澤西州、麻州、康乃迪克州、佛蒙特州、羅德島州、新墨西哥州、德拉瓦州、華盛頓特區、新罕布夏州、科羅拉多州、華盛頓州、俄勒岡州、加州、夏威夷州。

川普贏得阿肯色州、印地安納州、肯塔基州、田納西州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州、密西西比州、西維吉尼亞州、北達科塔州、內布拉斯加州、南達科塔州、懷俄明州、路易斯安納州、奧克萊荷馬州、堪薩斯州、密蘇里州、猶他州、愛達荷州、俄亥俄州。