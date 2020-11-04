快訊

戰況激烈！拜登搶先奪205票 川普136票後頭猛追趕

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

大選即時報／川普保住勢在必得俄亥俄州 拜登仍居領先

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普3日走過白宮南草坪時，向支持者揮手致意。 美聯社
美國總統川普3日走過白宮南草坪時，向支持者揮手致意。 美聯社

根據福新電視網與NBC電視網的估計，尋求連任的美國總統川普在關鍵搖擺州之一的俄亥俄州勝過對手拜登

▍延伸閱讀：2020美國總統大選 即時開票專區

博彭資訊指出，過去任何一位共和黨籍的總統當選人都必須拿下俄亥俄州。上次總統選舉，川普在俄亥俄州贏超過8個百分點。俄亥俄州有18張選舉人票。

拜登目前以209張選舉人票對川普的136票暫居領先，尚有193張未知，當選門檻為270張選舉人票。  

美國大選目前陸續開票中，拜登目前在美東傳統民主票的票倉領先，並席捲美西沿海三州，而川普也守住美南和中西部共和黨鐵票州。

川普陣營視為連任關鍵的佛羅里達州領先拜登，但勝負仍難逆料，其他搖擺州北卡羅來納州、喬治亞州、賓州、密西根州尚不明朗。 

台北時間下午13:20為止，拜登贏得科羅拉多州、紐約州、維吉尼亞州、伊利諾州、馬里蘭州、紐澤西州、麻州、康乃迪克州、佛蒙特州、羅德島州、新墨西哥州、德拉瓦州、華盛頓特區、新罕布夏州、科羅拉多州、華盛頓州、俄勒岡州、加州、夏威夷州。

川普贏得阿肯色州、印地安納州、肯塔基州、田納西州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州、密西西比州、西維吉尼亞州、北達科塔州、內布拉斯加州、南達科塔州、懷俄明州、路易斯安納州、奧克萊荷馬州、堪薩斯州、密蘇里州、猶他州、愛達荷州、俄亥俄州。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

【即時開票不斷更新】2020美國大選！拜登先一步奪205票 川普136票緊追在後

賭川普勝選？ 台指選擇權爆量

CNN預測：拜登拿下伊利諾州 獲20張選舉人票

美國大選開票CNN預測：拜登奪新罕布什爾州

相關新聞

【即時開票不斷更新】2020美國大選！拜登先一步奪205票 川普136票緊追在後

美國總統大選開票於11月3日（台灣時間11月4日）登場，74歲的川普對決77歲的拜登，究竟誰能奪得「最年長總統」寶座，引發各界關注...

NBC：川普拿下「章魚哥」俄亥俄州 18張選舉人票入袋

NBC預測，川普將拿下關鍵搖擺州之一的俄亥俄州，再替川普灌入18張選舉人票。

佛州開出80%選票 拜登只小贏0.4% 川普有望後來居上

在佛州開出80%選票後，拜登只小贏0.4%，這對他而言是危險訊號，因為川普的選票可望較晚開出。

美大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

美國選前民調再度失準，民主黨總統候選人拜登在佛州和喬治亞州的得票都不如民調的預期。

川普、拜登最後衝刺 決戰搖擺州

美國總統大選十一月三日投票日前一天，兩黨候選人全力固守幾個關鍵搖擺州。川普連趕北卡州、賓州、密西根州與威斯康辛州，最後又...

美選舉開票 CNN預測：拜登拿下加州 奪55張選舉人票

2020年美國大選開票，美國有線電視新聞網（CNN）預測，民主黨候選人拜登（Joe Biden）將拿下加州，獲得55張選...

關鍵佛州勝負誰屬還不知道 福斯：不會這麼快斷言

美國福斯新聞台報導，總統川普和挑戰者拜登在佛州的開票結果陷入激烈拉鋸，並在紐約時間晚間10時（台灣時間上午11時）表示，...

選情激烈！川普在各搖擺州暫領先 德州後來居上

2020年美國總統大選開票作業持續進行，原本有利於民主黨候選人拜登的風向開始逆轉，川普總統在關鍵搖擺州的得票率陸續超車。

共和黨鐵票倉生鏽！川普拜登在德州緊咬 差距不到1%

2020年美國總統大選正在開票，向來被視為共和黨鐵票倉的德州開出63%的選票，但選情意外緊繃，民主黨候選人拜登以49.6...

疫情期間克服困難以選票訴心聲 9400萬美國人已投票

新冠病毒疫情肆虐之下舉行的2020年大選，多州選舉規定出現調整，但許多美國民眾克服各種困難，透過選票表達心聲，不管是提早...

大選即時報／川普保住勢在必得俄亥俄州 拜登仍居領先

根據福新電視網與NBC電視網的估計，尋求連任的美國總統川普在關鍵搖擺州之一的俄亥俄州勝過對手拜登。

福斯預測：拜登翻轉亞利桑那州 奪11張選舉人票

美國總統大選搖擺州亞利桑那州票數開出後，福斯新聞（Fox News）預估，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將勝...

熱門新聞

【即時開票不斷更新】2020美國大選！拜登先一步奪205票 川普136票緊追在後

預期美國總統大選出現明顯勝利者 道瓊大漲555點

川普在佛州以50.3%逆轉勝！紐時：有95%機會拿下

川普16:10暫時領先拜登！美國2小鎮搶先開出總統票

今天中午可知美大選結果？拜登贏這4州中1州可篤定獲勝

美國大選開票誰贏？作家：庶民忍夠久了，票投川普是出一口氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。