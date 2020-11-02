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美空軍從不認RQ-180秘密無人間諜機 疑首次現蹤

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
RQ-180秘密無人間諜機示意圖。（擷取自YouTube）
RQ-180秘密無人間諜機示意圖。（擷取自YouTube）

富比世」雜誌網1日報導，美國民眾疑似在上月稍早的一天白天拍到符合RQ-180特徵的無人機在加州愛德華空軍基地上空飛行，雙引擎在天空留下長長的蓬鬆白色軌跡。然而，美國空軍從未正式承認RQ-180的存在。

攝影師科林斯基將他拍下的神祕飛機照片於10月31日發表在社交媒體Instagram，並寫道：「這玩意數周前從我家上空飛過，我還不知道這是什麼。」

不過，「航太周刊」記者諾里斯1日指出，這張照片中的飛機大致符合RQ-180無人機的特徵。雖然美國空軍從未正式承認這款無人機的存在，但「航太周刊」曾在2013年報導，諾斯洛普格拉曼公司研發這款飛機。他們也在6年後刊出深度報導，指出當時至少有7架RQ-180。

先前報導指出，RQ-180外型類似同公司研發的B-2轟炸機，但體積比較小，且能穿透敵區執行蒐集情報、偵查和監視任務。RQ-180在2010年執行首飛，美國空軍終於有款飛行速度極快、能穿透敵方防空系統的新型長程偵察機。在RQ-180之前的1990年代末期，美國空軍只有飛行速度為3馬赫的SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機才有類似能力。

美國空軍在提2021年預算案要求國會允許淘汰大批軍機，其中最令人訝異的是，他們打算淘汰34架RQ-4中的24架，且只說要是國會允許，他們有東西能取代。今年2月，美國時任空軍參謀長葛德芬說，他們淘汰的都是非機密級軍機，但將採購的多屬機密。

空軍 富比世

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