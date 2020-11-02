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東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

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佛奇讚拜登防疫政策 白宮怒批站邊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國防疫專家佛奇在選戰前再度成為選戰的焦點。（Photo by NIAID on Wikimedia under cc-by-2.0）
美國防疫專家佛奇在選戰前再度成為選戰的焦點。（Photo by NIAID on Wikimedia under cc-by-2.0）

美國大選前，防疫專家佛奇再次成為選戰焦點。美國白宮近日控訴佛奇在受訪時將防疫政治化，身為防疫小組成員不向總統提政策還到處放話，甚至稱讚拜登的防疫政策。對此，佛奇僅回應，請白宮要注意秋冬季疫情可能會加劇蔓延，美國30日有近10萬人確診，31日雖降至81227人，但疫情仍嚴峻。

白宮批行政不中立

根據《英國廣播公司》報導，白宮不滿佛奇接受《華盛頓郵報》專訪時對華郵說的話。佛奇受訪時表示，疫情讓美國陷入沉重傷害，總統川普與民主黨候選人拜登相較起來，他認為拜登對於抗疫看起來較有準備，但是川普只想著經濟復甦與重啟邊界。

《CNN》提到，這讓白宮發言人德埃爾痛批，佛奇這樣說是為了要讓拜登當選，身為白宮防疫小組的成員，應該是對組內提出意見、推動政策改變，而非透過媒體放話批評總統，還稱讚總統的競選對手。

佛奇提醒冬季疫情

但川普近日在關鍵搖擺州亞利桑那州的造勢會上，向群眾宣稱如果拜登當選，他的封鎖政策會讓美國的經濟陷入悲劇，他將選戰定調為這是場「川普復甦vs. 拜登衰退」的選戰。佛奇在聽聞白宮的批評時僅表示，希望白宮可以注意美國近日疫情升溫的趨勢。

根據資料，美國目前確診人數已突破919萬、23萬人死亡，10月初的確診人數下降至單日5萬人左右，但10月底疫情再度升溫，30日有近10萬人確診，31日雖然降回81227人，還是非常嚴重的狀況。

而美國的大選也充滿不確定性，雖然拜登在全國總體領先，但在搖擺州差距逐漸縮小，讓選戰倒數2天充滿著許多變數，雙方在選戰倒數都在搖擺州爭取選票。

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白宮 拜登 疫情

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