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影／寶刀未老！歐巴馬隨手投進三分球 帥氣模樣獲現場歡呼

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國前總統歐巴馬隨手投進一顆三分球。法新社
美國前總統歐巴馬隨手投進一顆三分球。法新社

美國前總統歐巴馬10月31日與民主黨總統候選人拜登在密西根州佛林特市一間體育館準備競選活動時，順手接過籃球後投下一顆空心三分球，帥氣模樣獲得現場一片歡呼。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，戴著「投票」字樣口罩、身穿皮鞋西褲的歐巴馬接過籃球後隨即投進一顆三分球，動作流暢、身手不減當年，歐巴馬進球後拉下口罩大喊，「我就是這麼厲害」，跟在後方的拜登也讚揚說「空心球」。

歐巴馬隨後分享這段影片表示，「投球吧」並附上美國總統選舉網站iwillvote的連結。

歐巴馬當年在夏威夷就讀普納荷學校時就已經是籃球隊常客，從政以來也多次在不同場合顯露身手。歐巴馬當選總統後仍保持打籃球習慣，不過，他近期開玩笑表示，年紀越來越大表現已不如從前。

歐巴馬

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