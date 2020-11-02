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美大選倒數美股期指開盤走穩 油價跌至35美元以下

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
本周的重頭戲將是台北時間周三上午的美國大選開票，民調顯示拜登領先川普。路透
本周的重頭戲將是台北時間周三上午的美國大選開票，民調顯示拜登領先川普。路透

美國大選進入倒數之際，標普500指數期指今天開盤變動不大，倒是國際油價受到新冠肺炎疫情復發影響連跌四天，紐約油價今天大跌多達4.8%。

標普500指數期指變動不大，澳洲標準普爾／澳洲200指數漲0.3%，日本日經225指數期指上周五漲1.4%，預告今天開盤會上漲。

西德州中級原油（WTI）12月交割期貨跌1.54美元至34.25美元，布蘭特原油1月交割期貨跌1.06美元至36.40美元。

本周的重頭戲將是台北時間周三上午的美國大選開票，民調顯示拜登領先川普。疫情變化也是市場關注焦點。

First Abu Dhabi Bank Pjsc首席經濟師 Simon Ballard 說：「不論怎麼看，接下來一周對美國和全球市場都意義重大。可想見震盪勢必加大，而新冠肺炎疫情在美歐各地仍繼續惡化。」

新冠肺炎 疫情 標普

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