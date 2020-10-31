美大選「不表態」選民較挺川普？ 陳水扁質疑

前總統陳水扁今天在臉書談選舉民調中所謂的「不愛表態」、「隱性」的選民，對有些媒體分析美國總統大選民調中「不愛表態」者多半是川普的支持者提出自己的看法，用台灣選舉實例質疑其中的問題。

陳水扁表示，「今周刊」有篇文章「川普支持者多半不愛表態，民調在6大搖擺州領先的拜登能贏到最后？」分析川普支持者的特性是「不喜歡表態」，推論民調回答「未決定」、「不知道」的選民比較支持川普。

「真的是這樣嗎？」陳水扁懷疑的問。他表示，參選總統大選的高雄市前市長韓國瑜喊出「民調無用論」、「民調冷冰冰、人心熱呼呼」，呼籲韓粉表示「唯一支持蔡英文」。封關前「ETtoday新聞雲」民調顯示蔡英文以48.2%領先韓國瑜的27.9%，勝差20.3%；選舉結果，蔡領先18.5%，並不發生「未決定」、「不知道」的選民是韓粉的情況。

扁表示，2000年總統大選前沒幾天，明德專案會議的美日代表關心誰會當選？台灣官員說是國民黨連戰，台灣官員解釋，連戰的支持者大都是隱性，民調時不愛表態，未表態的都是連戰的票。

但是，2000年總統大選，陳水扁當選總統，不是連戰。

看到國內對美國大選也有「不愛表態」選民的分析，陳水扁最後表示：「也許台、美國情不同！」