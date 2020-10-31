快訊

追查拜登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

因天災暫停人禍？愛琴海強震軟化的「地中海武嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美大選「不表態」選民較挺川普？ 陳水扁質疑

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
對於媒體分析美國總統大選民調中「不表態」的選民可能較挺現任總統川普，前總統陳水扁以台灣選舉為例分析，有所質疑。圖／翻攝臉書「YonGe Chen（陳水扁）
對於媒體分析美國總統大選民調中「不表態」的選民可能較挺現任總統川普，前總統陳水扁以台灣選舉為例分析，有所質疑。圖／翻攝臉書「YonGe Chen（陳水扁）

前總統陳水扁今天在臉書談選舉民調中所謂的「不愛表態」、「隱性」的選民，對有些媒體分析美國總統大選民調中「不愛表態」者多半是川普的支持者提出自己的看法，用台灣選舉實例質疑其中的問題。

陳水扁表示，「今周刊」有篇文章「川普支持者多半不愛表態，民調在6大搖擺州領先的拜登能贏到最后？」分析川普支持者的特性是「不喜歡表態」，推論民調回答「未決定」、「不知道」的選民比較支持川普。

「真的是這樣嗎？」陳水扁懷疑的問。他表示，參選總統大選的高雄市前市長韓國瑜喊出「民調無用論」、「民調冷冰冰、人心熱呼呼」，呼籲韓粉表示「唯一支持蔡英文」。封關前「ETtoday新聞雲」民調顯示蔡英文以48.2%領先韓國瑜的27.9%，勝差20.3%；選舉結果，蔡領先18.5%，並不發生「未決定」、「不知道」的選民是韓粉的情況。

扁表示，2000年總統大選前沒幾天，明德專案會議的美日代表關心誰會當選？台灣官員說是國民黨連戰，台灣官員解釋，連戰的支持者大都是隱性，民調時不愛表態，未表態的都是連戰的票。

但是，2000年總統大選，陳水扁當選總統，不是連戰。

看到國內對美國大選也有「不愛表態」選民的分析，陳水扁最後表示：「也許台、美國情不同！」

民調 陳水扁 連戰

延伸閱讀

疫情主宰選戰最後階段 川普、拜登態度相去萬里

佛州強碰！ 川普、拜登狂打疫情牌

民調：美國選總統若歐洲人有投票權 拜登壓倒勝

美國新增確診單日破9萬創紀錄 拜登抨擊川普

相關新聞

威斯康辛州認定不符賦稅抵免資格 鴻海不認同

鴻海科技集團今天通知美國威斯康辛州，反對威州認為鴻海不符合獲得創造就業賦稅抵免的資格

美大選「不表態」選民較挺川普？ 陳水扁質疑

前總統陳水扁今天在臉書談選舉民調中所謂的「不愛表態」、「隱性」的選民，對有些媒體分析美國總統大選民調中「不愛表態」者多半...

解禁！美下月起取消為期8個月郵輪禁航令

美國疾病管制中心（CDC）30日宣布，下月起將取消為期八個月的郵輪禁航令，並以「有條件航行指令」（Conditional...

侍酒大師爆性醜聞！手伸進內褲、強迫性交 受害者11人

紐約時報29日刊登爆炸性深度專訪，11名女性指控知名侍酒大師（Master Sommelier）克盧斯（Geoff Kr...

犯忌！和州長女兒約會 紐約州警疑遭「發配邊疆」

紐約郵報近日接獲爆料，紐約州一位州警被指派為郭謨州長隨扈後，與他的25歲女兒卡拉（Cara Kennedy-Cuomo）...

蓬佩奧訪印尼 聚焦南海爭端與維吾爾人議題

根據美聯社報導，美國國務卿龐培歐29日在出訪印度尼西亞時，批評中國在南海充滿侵略性的行為，並稱贊印度尼西亞抵抗中國的「違法行為」，捍衛自己的領土完整性。龐培歐說：「美國尊重海上航行自由丶主權以及法制。」

熱門新聞

大樓瞬間崩塌！希臘土耳其近海7.0強震 土國城市20棟建物受損

川普下、拜登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

華爾街大咖4年前神預測大選結果 斷言：川普有望連任

膽大！泰國學生指泰王欠繳900億遺產稅 要德國調查

不拉票也不打廣告 川普、拜登為何不到德州造勢了？

美股早盤跌百點 蘋果重摔逾3%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。