蓬佩奧訪印尼 聚焦南海爭端與維吾爾人議題

根據美聯社報導，美國國務卿龐培歐29日在出訪印度尼西亞時，批評中國在南海充滿侵略性的行為，並稱贊印度尼西亞抵抗中國的「違法行為」，捍衛自己的領土完整性。龐培歐說：「美國尊重海上航行自由丶主權以及法制。」

龐培歐也表示，遵守法律的國家譴責中國在南海違法的領土佔有，並稱贊印度尼西亞帶領東協國家一起抵抗中國在南海的行為。他說：「在全球多邊主義的框架中，印度尼西亞的所做所為是值得遵循的。美國支持印尼的作法。」

美國原本堅持中國與其他國家在南海的領土紛爭應該透過聯合國的仲裁來和平解決，但是今年7月13日，美國政府更改其南海政策，決定公開否決中國在南海的領土主張，將這些主張視為違法的。

然而，中國卻繼續強化其在南海的領土主張，並在近年與越南丶菲律賓與馬來西亞都發生爭端。美聯社報導，中國一再忽略南海領土爭端必須透過聯合國仲裁來解決的事實。美國清楚的表明，中國無法合法的將馬來西亞附近的曾母暗沙丶越南萬安灘周圍的海域丶汶萊達魯薩蘭國附近的北康暗沙與印度尼西亞附近的大納土納島視為其領土範圍。

龐培歐29日稱贊印度尼西亞捍衛大納土納島領土權的作法。龐培歐在抵達印度尼西亞前，在斯裡蘭卡批評中國在印度洋地區的行為是「違法且具威脅性」，他把中國共產黨形容成「掠奪者」。

中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上回應龐培歐近日對中國的批評，強調龐培歐的批評是「蓬式謊言」，而其目的是為了讓中國「倒退到貧窮丶落後的時代，讓世界再墜入對抗丶分裂的深淵」。

汪文斌說：「這才是當今世界面臨的最大威脅。遺憾的是，龐培歐生錯了年代。當今時代和平丶發展丶合作丶共贏的潮流不可阻擋。」

龐培歐籲印尼關注新疆維吾爾人的議題

除了南海爭端外，龐培歐也29日也呼籲印尼關注中國在新疆迫害維吾爾族等少數民族穆斯林的情況。他把中國迫害穆斯林的行為稱作對宗教自由的「最大威脅」。龐培歐提到中國將大量的維吾爾人關進再教育營，並強迫他們在齋戒月吃豬肉。他也譴責中國強迫維吾爾兒童與他們的父母分離，並對部分維吾爾婦女進行強迫絕育。

路透社報導，中國多次公開否認迫害維吾爾人，將再教育營形容成職業培訓中心，稱其設立目的是為了打擊極端主義與推動發展。路透社形容，印尼通常會公開譴責任何迫害穆斯林的行為，但是在中國迫害維吾爾人的議題上，印尼的態度顯得低調許多。

印度尼西亞的外交部長蕾特諾(Retno Marsudi) 表示，印尼政府已針對中國迫害新疆維吾爾人的事情表示關切。龐培歐此次出訪五個亞太地區的國家，而他拜訪完印度尼西亞後，也將出訪越南，紀念兩國建交25周年。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】