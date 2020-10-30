聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普、拜登同日佛州搶票 都稱「投給國家未來」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普(左)、拜登(右)。美聯社
川普(左)、拜登(右)。美聯社

美國總統川普和民主黨總統候選人拜登29日都在搖擺州佛羅里達坦帕（Tampa）造勢，差距不過幾小時，川普帶上第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）助陣；拜登傍晚登場的造勢，將讓支持者開車進場，留在車上聽拜登演講。

佛州疫情升溫，過去七天平均確診人數為3790例，29日增超過4000例確診，確診人數累計逼近80萬人，過去一周就增加2萬6533例確診。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC）最新民調，拜登在佛州領先川普4個百分點，這項民調的抽樣誤差為正負4.4個百分點，顯示兩人在佛州選情膠著。

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）下午在佛州坦帕同台造勢，梅蘭妮亞稱讚川普的政績，「投給川普就是投給一個更好的美國」。

梅蘭妮亞表示，當厭惡、消極與害怕等各種訊息透過媒體傳入每個人的家中，大型科技公司擁護政治審查，大家都要記住真正重要的是什麼；她稱讚「川普政府著眼未來，關心美國人民。」

當佛州疫情升溫，梅蘭妮亞暗批還有人想透過新冠疫苗玩弄政治。

梅蘭妮亞說，疫苗不是政黨議題，若有人不支持安全製造疫苗，就是不支持美國民眾的健康與安全，「在大流行當口，沒有玩弄政治的空間。」

梅蘭妮亞說，國家的方向掌握在選民的手上，呼籲選民支持共和黨，持續將美國放在首位；她呼籲團結，共同克服疫情大流行，持續建設光明未來。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當梅蘭妮亞在台上演說，底下的支持者只有少數人戴著口罩，且多數都沒有保持安全社交距離。

拜登下午先在布洛德郡（Broward）開啟佛州造勢，他極力鼓勵選民投票，奪回美國的民主，並稱這可能是此生最重要的一次選舉，他抨擊也在佛州造勢的川普是在舉辦「超級傳播者大會」。

拜登說，川普到處傳播病毒，今天來到佛州；除了病毒之外，川普還傳播分裂、不和諧，美國需要的總統是能把大家團結在一起，不是分裂美國人。

拜登說，他是為民主而戰的最棒的總統，川普則是民主體制的最低標準代表，因為川普長久以來擁抱俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩等獨裁者。

川普 梅蘭妮亞 拜登

延伸閱讀

林中斌／川普疫後反撲 選情翻盤

川普不妙了？美股風向球預示總統大選可能變天

拜登：保障LGBTQ權利 上任百日內通過平等法案

賴怡忠／支持川普或拜登？試析美國大選對台灣的機會與挑戰

相關新聞

不讓陸跨境逮人 美起訴8特工

美國執法部門廿八日宣布起訴八名中國政府特工和同夥，指控他們以非法手段在美國境內執行追捕大陸貪官的「獵狐行動」與「紅色通緝...

龐培歐點名統促會為外國使團

美國國務卿龐培歐廿八日指定在美國的「中國和平統一促進會」（簡稱統促會）為中國大陸外國使團，指該會由中共統戰部控制，在美進...

川普、拜登同日佛州搶票 都稱「投給國家未來」

美國總統川普和民主黨總統候選人拜登29日都在搖擺州佛羅里達坦帕（Tampa）造勢，差距不過幾小時，川普帶上第一夫人梅蘭妮...

襲擊陸南海島礁？ 美急澄清

大陸國防部發言人吳謙昨日表示，中美軍方高層曾在廿日熱線，雙方同意加強溝通、管制分歧，兩軍昨日至今日並舉行危機溝通工作組視...

涉竄改州長投票地址 佛州男重罪起訴

佛州州長迪尚特的地址遭人在網上非法竄改，造成他最初無法投票；事情演變下，男子格瓦拉涉嫌重罪被捕起訴，同時也引發大眾疑慮，...

影／駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

美國阿拉斯加州一位網友日前駕船行經一條河流，竟在途中驚見一隻麋鹿在水上疾奔，彷彿武俠小說的輕功水上飄，又像是聖經記載的耶...

美國務院將「和統會」列外國使團 認定受中共控制

國務卿龐培歐28日指定在美國的「中國和平統一促進會」(簡稱和統會)為中國的外國使團，指該會由中共統戰部控制，在美國進行宣...

「即將終結新冠肺炎疫情」 白宮列為川普4年來科技成就

全國新冠肺炎確診在上周達到近50萬例，但白宮卻宣稱疫情即將「終結」，而且把一切歸功於川普政府的科技成就。

德州電鋸殺人狂造訪！超狂萬聖節布景驚動警方上門

美國31日將迎來萬聖節，德州達拉斯一位藝術家心血來潮，將自己的房子改造成「德州電鋸殺人狂」來訪，也因為造景太過逼真，導致...

FBI警告：美國數十家醫院面臨網攻威脅 駭客來自東歐

路透報導，東歐犯罪分子正以勒索軟體瞄準數十家美國醫院，聯邦官員28日敦促醫療機構迅速加強準備工作，以防他們成為下一個目標...

紐約人口外流 房東快絕望：租屋前三月免費

城市人口外流，出租房子難度升高，公寓出租業者喊出「免費住三個月」，還針對學生族和新鮮人提供禮品優惠…

美國拒支持奈及利亞人選 為WTO祕書長選舉添亂

世界貿易組織（WTO）的祕書長選舉在28日陷入不確定性，因為美國拒絕支持奈及利亞籍女性候選人擔任下一屆祕書長。

熱門新聞

川普造勢到一半突遭飛機闖入禁飛區！F-16戰機升空攔截

選前預測！誰會是下屆美國總統 從關鍵搖擺州民調見端倪

川普不妙了？美股風向球預示總統大選可能變天

比帝國大廈還高！大堡礁驚見500公尺高巨型珊瑚礁

影／駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

家庭悲歌！長女殺死3歲小弟 爆出父長年監禁家暴兒女

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。